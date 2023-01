La agrupación Antorcha Campesina se ha caracterizado por manifestarse sólo cuando algo puede resultarle sumamente rentable, de ahí que sus anuncios para protestar por la verificación vehicular son una patada de ahogado.

El tema de llevar nuestros vehículos a un control ambiental va mucho más allá de lo que cuesta el engomado o de lo que se le invierte al coche para afinarlo y tenerlo en buenas condiciones.

Tiene que ver con una conciencia ambiental. Programas como Hoy no Circula y la Verificación permiten que los niveles de partículas contaminantes en el aire, que todos respiramos, sean menores.

En Puebla ya tenemos suficiente con la contaminación que generamos y la ceniza que nos lanza el Popocatépetl como para todavía ponernos exquisitos con nuestras obligaciones como automovilistas.

Tener un vehículo implica cumplir con el pago de fotomultas -en caso de exceder la velocidad-, manejar sin tener alcohol en la sangre, pagar el control vehicular, etcétera… y uno de esos compromisos es justamente pasar la verificación.

Las protestas de los días anteriores y las que están anunciadas, tendrán poco eco entre los ambientalistas y los activistas, quienes entienden que es necesario que todos realicemos acciones para mejorar la calidad del aire que respiramos y de paso, ayudemos a combatir el calentamiento global.

Las verdes confusiones

Mucha gente me sigue preguntando sobre el tema del Pase Turístico, de la validez o no -en Puebla- de los hologramas de verificación en los estados pertenecientes a la CAMe (Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro) y del holograma Testificación de Verificación Vehicular.

Algo debe estar pasando en la Secretaría del Medio Ambiente que en lugar de aclarar la información de interés público termina por confundir a la sociedad.

Y para muestra lo invito a escuchar los spots de radio en donde dice que en Puebla no existe el programa Hoy no Circula, que sólo se aplicará en casos extraordinarios.

Entonces en qué quedamos, ¿existe o no?

Se estrena Ana Jennifer con todo y sus Consecuencias

Después de resistirse durante años, la directora editorial de Intolerancia Diario se estrena como columnista con una entrega semanal a la que ha titulado Consecuencias.

Con su sello y con la basta información que su olfato periodístico le brinda, mezclará la infanta crítica a través de su pluma.

Bienvenida Jenny al callejón de los golpes y navajazos con todo y sus Consecuencias.