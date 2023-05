Dice el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, que no se encuentra tan obsesionado por alcanzar un cargo público, como para tomar medidas extremas.

Su declaración se refiere a la posibilidad de que Morena elija a una mujer como su aspirante a la gubernatura de Puebla.

“Probablemente quieran que sea mujer y yo no me voy a hacer la 'jarocha', no tengo obsesión por el cargo público como para hacerme la 'jarocha'”, dijo en su visita al municipio de Atlixco, mientras las risas de los asistentes lo celebraban. (GGJ)

Las tortugas de Infraestructura municipal

El 4 de abril, el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura municipal, Edgar Vélez Tirado, señaló que tardarían tres semanas para destruir y reconstruir un par de pasos peatonales casi enfrente del hospital de La Margarita.

Ya van cuatro semanas en las que únicamente se ha destruido, pero de la construcción ni sus luces. Lo que sí se ve a diario, señalan vecinos, son los grandes congestionamientos vehiculares.

Imagínese si se le encarga un edificio de varios pisos al funcionario municipal.

Se nota que no vive por la zona. (JC)

Huerta y las CORDE

Dicen los que saben que los tentáculos de Julio Huerta Gómez comenzaron a acercarse al sector educativo.

A través de las Coordinaciones de Desarrollo Educativo (CORDE), sobre todo en la región de San Martín Texmelucan, el mensaje de que "es Julio" está llegando.

¿Alguien dijo jugar con fuego? (SVC)

Triste 10 de Mayo en San Miguel

Para este 10 de Mayo, un dato sobre las internas de San Miguel: 104 mujeres no han tenido una sola visita en más de un año siendo la mayoría de ellas, madres de familia.

Por cierto, en el caso de los hombres, todos reciben una visita al mes.

La desigualdad también se presenta en la cárcel. (FSN)