Quien me cae de madre que nomás no se da color de la bronca que se está terminando de armar en las entrañas del PRI cemitero es Néstor Camarillo.

El dirigente estatal tricolor de plano ya mejor aplicó la de ver pa’ otro lado, antes que “agarrar el toro por los cuernos”.

Y es que en plena desbandada de militantes, el Néstor ni se inmutó de la renuncia de alfiles que han estado al pie del cañón por años y años. Todo lo contrario, se trepó a una piedrita y desde ahí cantó sabroso.

Tanto así que cuando supo de la renuncia de Silvia Tanús, aprovechó pa’ dar “otro anuncio más importante”, ni más ni menos que su intentona pa’ buscar la candidatura al Senado.

Es más, se echó la rifada de anunciar que será este miércoles cuando se registre en el proceso tricolor y, de paso, colgar la curul por unos días, en lo que se le arma el sueño del edificio de Reforma, allá en la CDMX.

Cómo no, si ante la tentación de barajearle a la Cámara Alta, tal parecería que lo demás es lo de menos. No se puede perder de vista que los tricolores son parte de una coalición, con tantos frentes como colores partidistas, y que no se puede minimizar la salida de alfiles en tiempos de batallas electoreras.

Tanto así, banda, que aún no se tiene resuelto el caso de Jorge Estefan Chidiac, y en cuestión de horas se armó la operación huida de Silvia Tanús.

Pareciera que nomás no logran ver que este desmadrito le terminará costando al PRI camotero posiciones en uno de sus últimos lugares donde siguen pesando sus colores: el mismísimo Congreso del Estado.

Coyomeapan, y ¿el final del túnel?

Ya que andamos encarrilados, mis carnales, una luz ya se está asomando pa’ solucionar el conflicto polaco que se vive en los rumbos de Coyomeapan, pos desde la Segob y el Congreso ya se opera una salida.

Cómo no, si se busca lograr acuerdos picudos pa’ que se acuerde la renuncia del presi Rodolfo García López y, de paso, nombrar un Consejo Municipal pa’ que se logren las votaderas de este año.

Por lo mientras, mis carnales, las pláticas van avanzadas y ya se ha logrado que se convoque a las votaderas, y hasta que personal del IEE se den un rol pa’ ver la situación del municipio.

Así como va la cosa, no hay que descartar que pronto llegue a su fin el conflicto, y todas las consecuencias que ha dejado en poco más de dos años, mis culebras.

Ahí se las dejo al costo.