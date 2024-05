En el día bisiesto de este año, el gobernador Sergio Salomón aceptó las renuncias de cuatro titulares de su gobierno. Educación, trabajo, desarrollo rural y medio ambiente, todos con el propósito de participar en las elecciones de este año de una u otra manera.

Cada uno de los bateadores emergentes tendrán sus dificultades y facilidades para terminar el encargo. Educación, tras el enroque entre Merlo Talavera y Estefan Chidiac, por ejemplo, tuvo la importante obligación del desfile de ayer, el inicio del año escolar que viene, y el proceso de entrega-recepción de la dependencia con el presupuesto más gordo de la administración (38 mil millones este año solamente).

Otros tendrían obligaciones más acotadas, pues el gobierno del estado emitió un «Protocolo Estatal de Blindaje Electoral 2024», limitando las operaciones gubernamentales para evitar influir en las votaciones y adelantando la entrega de apoyos.

Aun así, hace unas semanas la Secretaría de Desarrollo Rural del estado estuvo en las miras de la presidenta del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera.

La presidenta blanquiazul señaló la entrega de apoyos para la cafeticultura (despulpadoras, molinos, etc.) en Xicotepec, con presencia de gente con intereses políticos en la región.

Queda claro que las entregas al campo no pueden empatar tiempos de naturaleza con electorales, pero no hay necesidad de que gente de Carlos Barragán o Lupita Vargas, candidatos que buscan la presidencia municipal de Xico y la diputación local de la zona —siglados por MORENA y Verde respectivamente— estuvieran en la entrega. La presencia de candidatos es lo que lo hace ilegal, no entregar apoyos.

Morayma Rubí Joven, relevo de Ana Laura Altamirano en la SDR y exdirectora administrativa de la misma, deberá de ordenar —o dejar le ordenen— la operación política dentro de una de las secretarías con más expectativas para la jornada electoral. O al menos eso se esperaría de un padrón que presumen, rebasa el cuarto de millón.

La encargada de despacho ha dado otros traspiés, como la semana pasada, en la mañanera del gobernador. A la pregunta de Pilar Bravo sobre el estado de la sequía en la entidad, Morayma Rubí no halló con qué contestar. Al gobernador le masculló que tenía datos de indemnización por granizo, pero de sequía nada.

Es imposible que un funcionario sepa de memoria y actualizado un rosario de datos, aunque algo general se debe de saber para salir del paso.

Peor quedó el asunto para la SDR cuando del otro lado de la mesa, la también nueva titular de medio ambiente, SMADSOT, Norma Angélica Sandoval, a pregunta del gobernador, respondió que su dependencia generaba un reporte semanal de la sequía estatal y lo enviarían a la fuente. El reporte es un collage de datos del Sistema Meteorológico Nacional y CONAGUA, con menores aderezos propios, sin embargo, está.

La pregunta de la periodista se respondió, pero es importante no exponer innecesariamente los flancos menos reforzados, especialmente con un fuego amigo en miras.

Hace unos días MORENA dio a conocer que se cocina un informe en contra de Rodrigo Riestra, hermano del hoy candidato a la alcaldía de Puebla por la alianza del PAN, por presuntas anomalías en su paso como titular en la SDR. Todo sobre un rango de tiempo que sobrepone los periodos laborales de la actual secretaria (desde el área administrativa) con el entonces titular.

Queda esperar las acusaciones y descargo de pruebas correspondientes, mientras, rezar porque los misiles políticos que se lancen estén bien calibrados. Ya deje usted el fuego amigo o dispararse en el propio pie, por todo lo que termina salpicando a la ciudadanía.