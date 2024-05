Y son los militantes del PRI quienes dan la sorpresa de preferir correr en búsqueda de otra oportunidad a Morena a quedarse sin empleo.

No obstante, Morena debe apreciar y valorar el tipo de personas que entran en sus filas, no sea que por obtener votos deba después hasta los zapatos y a personas que de por si nunca hicieron nada por la capital o por algún otro municipio. (LS)

Tlaltelulco, al filo de la pólvora

Se dice que las cosas pueden salirse de control en las próximas elecciones no sólo para un municipio, para varias comunidades, no basta que en Tlaltelulco dejaron en claro que no colocarán algunas casillas, también Zacatelco, San Pablo del Monte y Huamantla.

En este último, se dice que la mayoría de los candidatos los estarían financiando bandas criminales.

Hasta andan con chalecos antibalas y guarros, por si las dudas. (LS)