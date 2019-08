Respalda Carlos Slim a AMLO; tiene confianza en la 4T

El empresario mexicano aseguró que las apuestas como el Tren Maya y las refinerías ayudarán a crecer la economía del país.

En la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudió el empresario mexicano Carlos Slim, quien aprovechó su intervención para respaldar los proyectos que impulsa el gobierno de la llamada "Cuarta Transformación".

El dueño de Telmex, Grupo Carso y otras empresas destacó que los proyectos más ambiciosos del sexenio de López Obrador como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya serán benéficas para el país al señalar que generará una gran actividad económica y la creación de nuevos empleos.

“Lo que nos está faltando es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Eso es lo que como señala el presidente, se está trabajando, en el momento en que se eche a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes”.

Por otro lado, el quinto empresario más rico del mundo y el más adinerado de México reconoció que pese al mínimo crecimiento económico registrado en el segundo trimestre del año (0.1%) recalcó que “hay grandes posibilidades de crecimiento” con la apuesta del gobierno en invertir y de ese modo generar oferta y demanda.

“Estoy convencido de que vamos a crecer bien, y pronto, no este año, probablemente este año, no se si crezcamos o no crezcamos, es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se ha planteado a través de estas grandes inversiones y que los proyectos ahí están y los recursos ahí están”, aseguró.

Finalmente, Carlos Slim señaló que hay un ambiente de confianza por parte de los empresarios para invertir en México al destacar que en estos momentos el país es un “paraíso para la inversión", pues los empresarios pueden acceder a mejores tasas de interés en comparación de otros sitios como Estados Unidos o Europa.

El encuentro entre Slim y López Obrador también marcó el contrato entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las cuatro empresas constructoras de gasoductos: Carso Energy, TC Energía, IEnova y IMG.