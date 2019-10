Urge Vega Rayet golpe de timón en el PRI; “No puede seguir siendo agachado y miedoso”

El militante del PRI aseguró que el partido necesita preparación y gente que quiera trabajar por el partido.

No puede seguir el PRI siendo un partido miedoso y agachado, sentenció, Juan Manuel Vega Rayet, al urgir a su dirigencia nacional y estatal a ya emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal.

A cerca de un mes de que solicitara oficialmente que se emitiera la convocatoria para la renovación de la dirigencia priista, no ha habido respuesta alguna.

En entrevista a Intolerancia Diario, aseveró que actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla está parado, sin comités municipales y sin estrategia para atraer a los electores.

“El hecho de que seas oposición, no quiere decir que estés agachado, callado, en ese tenor nos estamos volviendo un partido miedoso que no sabe ser oposición, porque a los que dirigen los han tocado, el PRI ya no puede seguir de esa manera”, aseveró.

El pasado 24 de septiembre, Vega Rayet hizo publica sus aspiraciones por la dirigencia del tricolor en el estado, con un discurso de critica a las actuales condiciones, pero también de apertura.

“En Puebla ya debe haber un cambio de dirigencia y que se habrá el proceso para que se emita convocatoria y por la consulta a la base militante o abierta”, insistió.

“No hemos tenido respuesta sobre la carta que se envió al comité ejecutivo nacional (CEN), pero si ha tenido interlocución sobre el tema”, sostuvo el ex delegado federal.

Señaló que el estatuto del partido marca que ya debe haber una apertura y cambio al acabarse los procesos electorales, por lo que el actual presidente del PRI estatal, Lorenzo Rivera, está de interino.

Juan Manuel Vega, recordó que de llegar a la presidencia estatal, no buscará ninguna candidatura a un puesto de elección popular, como lo han hecho otros dirigentes.

El riesgo del PRI

En entrevista, el también ex diputado federal, señaló que el PRI corre el riesgo de no poder recuperarse al pasar el tiempo sin un cambio en la dirigencia.

“No estamos con los estatutos, no estamos acorde a los tiempos en ese tenor, no estamos cumpliendo, y todo repercute en que se sigan yendo los priistas, los que no ven actividad”, sostuvo.

“La actividad no es entregar diplomas ni desayunos, sino trabajo real que en cada comité municipal, pero ni siquiera tenemos los 217 comités que debe haber por municipio, ya debe hacerse en vísperas que el año que viene”, comentó.

“El llamado es al Comité Ejecutivo Nacional y al estatal, que se emita la convocatoria, ya se van a cumplir los 60 días de estatuto”, detalló el también ex presidente municipal de Izúcar de Matamoros.

-¿No hay trabajo actualmente?

-Se ven acciones que supuestamente están haciendo, pero estas acciones no ayudan a construir la unidad ni a consolidar el partido que siempre hemos sido.

“Necesitamos ponernos a trabajar, esta dirigencia tiene un carácter provisional, ya es tiempo de que se habrá el proceso”, dijo al asegurar que no se va a prestar a ninguna negociación, solo si fuese a la cabeza, “estamos seguros que la militancia nos apoya”, aseveró.

-¿Hay condiciones para una elección abierta o de la militancia?

-Claro que hay condiciones, hay que abrirlo (el proceso), el presidente (Alejandro Moreno Cárdenas) se comprometió a abrir los procesos en todos lados.

“Los perfiles que deben admitir que compitan perfiles que no estén involucrados en corrupción, que puedan demostrar de donde han tenido sus propiedades, lo que ya tienen, cómo lo adquirieron”, dijo.

Asimismo pidió que no estén conectados en la dirigencia, para poder tener una presidencia que pueda hacer autocrítica y que ponga el dedo en la llaga.

“El hecho de que seas oposición, no quiere decir que estés callado, no sabe hacer oposición ya en el PRI”, reprobó.

Puertas abiertas

Con la estrategia que trae de reconstrucción del PRI, Juan Manuel Vega Rayet, sostuvo que de llegar a la dirigencia estatal de su partido, tendrá puertas abiertas, incluso para quienes acusan de traidores.

Al término de la pasada elección extraordinaria a gobernador, el PRI estatal acusó que tenía una lista de traidores, sin embargo hasta la fecha no ha pasado nada o nos e han anunciado expulsiones.

-¿Qué ha pasado con los supuestos traidores de la pasada elección?

-El que esté libre de culpa que tire la primera piedra, no podemos decir o acusar, las puertas están abiertas para todos.

“Tenemos que reconstruir y hacia el seno del PRI hablar para ver cómo solucionar ese tema".

“Hay personas que ya se fueron y no volverán, pero queremos priistas comprometidos con ganas de regresar el tricolor, para seguir trabajando”, aseveró.

“Fueron omisos”, dijo, al señalar que como candidato a diputado federal por el distrito de Atlixco no vio que el PRI desde la dirigencia nacional y estatal, hiciera nada para ganar la elección del 2018.

“Algunos se fueron por amenazas, cortados, necesitamos diálogo, ver de qué manera empezar a construir”, dijo al señalar que no se puede vender desde este momento con alianzas, cuando no se ha reconstruido la casa.

Reconoció que el PRI ha perdido por el voto de castigo ante malas actuaciones en el gobierno, por lo que ahora se deben abrir puertas para renovar al tricolor.

“De esa manera queremos trabajar, no nada más llegar y criticar al gobierno, sino hacer una autocrítica para mejorar al interior del PRI” señaló Vega Rayet.

“Necesitamos reconstruirnos y buscar a todas esas personas que se fueron y ver a cada uno sus causas, necesitamos capacitarnos, un partido preparado y no a la mera hora buscar candidatos, ir a la base una vez más”, señaló finalmente el priísta.