Al reprobar los permisos otorgados por la administración municipal para invadir las principales calles del corazón de Puebla durante la época del Guadalupe-Reyes por alentar la competencia desleal, el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez, advirtió que al parecer existe un contubernio entre la autoridad y los informales para atentar en contra de la economía de más de 40 mil familia de trabajadores formales.

Después de la instalación de mesas de trabajo con el sector empresarial comandadas por el Ayuntamiento a través del secretario de Desarrollo Económico Eduardo Peniche García y Tesorero Armando Morales Aparicio, acentuó que es notoria la complacencia que existe con el ambulantaje.

#Ahora 💡 José Juan Ayala pide a integrantes del ayuntamiento ser más estrictos con el ambulantaje ya que "afectan al comercio formal".



El comercio informal es un tema delicado, subrayó al aclarar que los empresarios que pagan impuestos y salarios no tienen pruebas para afirmar que existe contubernio, pero los hechos hablan por sí solos.

“Necesitamos que la autoridad sea eso; autoridad y sea justa, y se rija con el Coremun, si esto no se hace, perdemos todos y la autoridad pierde también”.

Recordó que el sector empresarial aplaude la complacencia siempre que sea apegada a la ley, pero en este caso se atropella al Código Reglamento Municipal.

Ayala Velázquez pidió a la autoridad no esperarse al martes 7de enero del 2020, para aplicar el Coremun como las autoridades dicen que lo aplican, sino hay que observar desde ahora la amplia tolerancia que existe, igual que el año previó, “en esa ocasión la autoridad dijo que no volvería a ocurrir, pero vean las calles del centro”.

Valoró que a partir de este lunes 2 de diciembre comienzan las mesas de trabajo con las autoridades del Ayuntamiento en las que reiterarán que los ambulantes no se instalen en la vía pública, además propondrán que si realiza ese impresionante despliegue en el Centro Histórico se desarrolle en algunas áreas, pero nunca aceptarán que exista competencia desleal.

Siempre votaremos en contra del ambulantaje, por supuesto, que no vendan afuera de los establecimientos que pagan impuestos y generan más de 10 mil fuentes laborales directas.

“Queremos que no exista no exista competencia desleal y que el Coremun no sea letra muerta; este tipo de incentivos a la informalidad daña también a la autoridad y aleja al turismo”.

Ayala indicó que después de un año de administración el gobierno de Claudia Rivera realmente no ha hecho nada para retirar el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, aspecto que deprime las inversiones y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El sector empresarial, puntualizó, conoce que varias personas tienen la necesidad de llevar el sustento a su casa, pero que siempre se cumpla con la legalidad y formalidad.

“Ya pasó más de un año y no es posible que de verdad (las autoridades) digan que les ganó el tiempo, porque por darle espacio supuestamente a 750 ambulantes le pegan a las 10 mil unidades de negocios legales que siempre pagan impuestos”.