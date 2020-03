El secretario de salud en el estado, Humberto Uribe Téllez, convocó a los ciudadanos a no alarmarse ante la llegada del coronavirus al país y tampoco hacer compras de pánico ya que, los 5 pacientes infectados con el virus se trata de casos importados no nativos.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Salud también convocó a los ciudadanos a tomar medidas de higiene, principalmente lavarse las manos al menos unas 15 veces al día: antes y después de tomar alimentos, de acudir al sanitario, después de viajar en trasporte público, por ejemplo.

#Ahora 💡 El titular de @SaludGobPue exhortó a los poblanos a no hacer compras de pánico ante los casos de coronavirus.



Vía @yazcurinoticias 🎥 pic.twitter.com/RAAaBs0HgJ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 4, 2020

Las medidas de limpieza, puntualizo, son importantes, no así la utilización de cubrebocas, ya que esto es solo necesario para personal de salud quienes tengan contacto directo con los pacientes, incluso con quienes realicen labores de limpieza especialmente en sanitarios.

“En este momento no, el cubrebocas será necesario si esto progrese, será necesario sobre todo para personal de salud que vaya a estar en contacto con pacientes infectados, aquellos que ameriten sobre todo hospitalización, no está indicado el cubrebocas y andar con este en la calle o en el cine. Lo importante es el lavado de manos con agua y jabón muchas veces al día, en el caso de sentirse mal no automedicarse, acudir al médico para no automedicarse”, explicó el funcionario estatal.

El secretario de salud refirió que es importante que los ciudadanos hagan caso a las recomendaciones e las instituciones de salud, atenderse directamente con el médico, antes de automedicarse y extremar higiene en sus hogares y de forma personal.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud Federal se registraron 8 casos de poblanos a quienes se les ha realizado la prueba del coronavirus en laboratorio, pero se trata de personas que han viajado al extranjero; por ejemplo, a Corea del Sur.

Arrecia Secretaría de Salud difusión de medidas de higiene

A través de las instituciones educativas se comenzó esta semana con la difusión de las medidas de higiene con los alumnos, aunque el secretario de salud informó que se tiene estrecha comunicación con todas las dependencias, con el objetivo de que haya difusión de este tema.

“Estamos trabajando en una campaña intensiva para que con la ayuda de los medios de comunicación y con cada una de las secretarías vamos a difundir la información a la población en general, solicitamos que ustedes tengan a bien apoyarnos, transmitiendo la información que se diga porque debe ser información oficial, no lo que digan las redes o el vecino, sino los profesionales de la Salud”, refirió.

Fue el viernes cuando se instaló el Comité de Vigilancia encabezado por el gobernador, Miguel Barbosa y por dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, por lo que se han realizado reuniones con el objetivo de tomar medidas de prevención.

Las medidas de higiene

Las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud Federal son el lavado de las manos de forma frecuente con agua y jabón o bien la utilización de gel con base de alcohol al 7 por ciento; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias; limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, por mencionar algunos ejemplos.

Finalmente, el secretario de salud informó que en el estado funcionan 10 inspecciones sanitarias, pero además hay suficiencia de personal médico y disponibilidad de hospitales y unidades de salud para atender a la población.