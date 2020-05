La presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, anunció que pondrán a disposición de los ciudadanos formatos para promover amparos contra la Ley de Educación y el programa Hoy no Circula en Puebla e incluso de las fotomultas.

En conferencia de prensa en línea, Genoveva Huerta Villegas, señaló que en la página web oficial del partido estará disponible los documentos para que sean llenados y pueda emprender una acción jurídica en contra de estas dos acciones de gobierno argumentando que afectan los derechos de los ciudadanos.

Cuestionada por qué el PAN no actuó de la misma forma cuando los poblanos se quejaron por las foto infracciones y respaldaron la imposición de esta medida calificada como recudatoria, justificó esta acción asegurando que las multas aplicadas redujeron los accidentes.

“A diferencia de las fotomultas que según estudios si redujeron los accidentes en el Periférico y muchas vialidades el Hoy no Circula se hizo por un decreto sin un objetivo y solo con un fin recaudatorio sino preguntelen a los miles de conductores que se han llevado sus vehículos”.

Huerta Villegas expresó que no tener un estimado del número de recursos legales que se promoverán contra la Ley de Educación y el Hoy no Circula pero dejó en claro que el blanquiazul no cobrará por la asesoría jurídica a los ciudadanos para defenderse en los juzgados.

La presidenta del PAN, coincidió con las manifestaciones expresadas por el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, mismas que repudiaron el contenido de dicha ley por impulsar un espíritu intervencionista.

Reiteró que la nueva normativa posee una gran carga ideológica, hecho que vulnera el carácter inclusivo de la educación, pero que en especial ejerce control y censura sobre las instituciones privadas.

“Lamentablemente, la Ley de Educación vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, Contraviene el principio de libertad académica, transgrede el principio de legalidad y abre el paso a la incertidumbre jurídica, además de que permite la expropiación de bienes privados en perjuicio de las universidades privadas”, dijo.

Lo peor de todo, agregó, es que politiza y partidiza al sector educativo para utilizarse como sistema de adoctrinamiento de favor de la denominada Cuarta Transformación.

Huerta Villegas indicó que ofrecer una educación de calidad sólo será posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que permitan a las instituciones de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas e ideologizadas.

Finalmente, señaló que Acción Nacional seguirá en pie de lucha para defender la educación de Puebla e impugnará la ley conforme a derecho en los tribunales correspondientes, pues la “ceguera y sordera” de los diputados de Morena y de su jefe en Casa Aguayo han impedido que la educación tenga un mejor horizonte.