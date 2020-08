Con su renuncia por delante, Néstor Camarillo, el presidente estatal del PRI asegura que en junio de 2021 el Revolucionario Institucional se alzará con triunfos en la elección de 217 presidencias municipales, 41 diputados locales y 15 legislaturas federales.

“Esa (la votación) es nuestra calificación… dependiendo mi calificación seguramente estará en juego mi permanencia o mi retirada como presidente del partido… Sí a retirarme del cargo de dirigencia en caso de entregar malos resultados”, prometió.

Actualmente el Partido Revolucionario Institucional tiene 78 presidencias municipales en Puebla y tras la adhesión de Jonathan Collantes suman 5 diputados locales, por lo que subrayó que “el PRI se vuelve la primera fuerza opositora en el Congreso del Estado, desbancamos a Acción Nacional”.

En entrevista para Intolerancia Diario, Camarillo Medina reconoció que hoy en día el tricolor es la tercera fuerza política, sin embargo confió en que hay posibilidades para atraer el voto y ganar la capital del estado dentro de nueve meses: “En la mente de los poblanos de la cuidad están los buenos gobiernos priistas. Yo también creo que tenemos grandes oportunidades en Puebla. No está perdida (la capital)”.

Reconoció que Morena es un adversario “fuerte”, no obstante aseveró que “así como llegó, así se irá… Morena es un ave de paso que nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana”.

En su opinión el gobierno de Andrés Manuel ha tenido un pésimo manejo de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, tampoco avaló las acciones de gobierno ante el cierre de negocios y la consecuente pérdida de empleos. Un tercer señalamiento fue contra el esquema de “Sembrando Vida” por el cual el gobierno de AMLO canceló programas de Conafor.

Reelección de alcaldes y alianzas

Encarrerado en los preparativos para el proceso electoral 2020-2021 que iniciará el próximo 7 de septiembre, Néstor Camarillo reiteró que un gran número de las y los presidentes municipales del PRI que hoy gobiernan repetirán en las boletas electorales, luego que el domingo 6 de junio de 2021 será la primera ocasión que en México se permita la reelección de alcaldes.

Su oferta tendrá que pasar antes por la aduana de las coaliciones que el tricolor logre afianzar. Hasta el momento ya se realizaron pláticas preparatorias con institutos políticos como Acción Nacional y el de la Revolución Democrática.

“El PRI es un partido con mucha experiencia y que tiene mucha dignidad, tampoco vamos a permitir que otros partidos políticos nos quieran ningunear o nos quieran ver menos, no somos ni seremos partidos satélite de nadie”, afirmó.

Al cumplir sus primeros 45 días hizo un primer corte de caja en el cual incluyó las reuniones con diversos sectores y líderes, así como 5 giras por el interior del estado. Sobre lo sui géneris de su nombramiento como presidente estatal del PRI, sostiene que fue debido a la pandemia.

“La selección de candidatos, dijo, no va a ser por cuotas ni por grupos, realmente va a ser quién gana las elecciones. Aquí ningún sector u organización dentro del partido me va a llegar a hacer una presión por una cuota si no se lo han ganado… se terminaron las cuotas de grupo”.

Empresarios buscan al PRI

“Perdimos las elecciones pero ganamos libertad”, con esa frase Néstor Camarillo resume el relevo generacional y asegura que la renuncia de siete militantes priistas de un padrón de 600 mil no representa heridas abiertas en el partido: “lamentable porque a algunos el PRI les dio la oportunidad de ser todo, diputados, alcaldes, senadores y que hoy se vayan por la puerta trasera no es justo”.

Afirma que se dará espacio a quienes decidan sumarse aunque no cuenten con militancia, como algunos empresarios que se han acercado “porque ven en el PRI un partido fuerte, que cuando ha gobernado es un partido que da estabilidad, seguridad, tiene gobernabilidad”.

Pegando propaganda y pintando bardas

Con humor, el expresidente municipal de Quecholac recordó cómo inició su carrera dentro del PRI: “Arranqué en lo más alto de la política, colocando propaganda en los postes, fue mi primer cargo, porque todavía se podría en ese tiempo colocar propaganda en postes, en espectaculares. Luego fui encargado de pinta de bardas”.

Recuerda que en 2013, cuando tenía 25 años, fue candidato a la presidencia municipal de Quecholac, una elección “difícil, fue una batalla muy dura pero la sacamos adelante” y agrega que en 2015, cuando apenas tenía un año de haber protestado al cargo, declinó la oferta del PRI para buscar una diputación federal.

Él al igual que el tricolor recibieron “un voto de castigo en 2018” cuando compitió para ser diputado federal: “pagamos muchos jóvenes que no teníamos nada que ver en esos errores que se habían cometido en el pasado… a pesar de una votación extraordinaria con 45 mil votos, sin embargo no logré ganar la diputación federal”.

Tras la derrota se sumó al equipo del entonces gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas “y ahí empezamos el verdadero relevo generacional”.

A su regreso a Puebla, nombres como el de Javier Casique o Lorenzo Rivera salen en la conversación y ahonda sobre su nombramiento como “coordinador estatal de activismo, lo que antes era promoción al voto. Bajo mis hombros cargó toda la estructura de campaña de Alberto Jiménez Merino en una condición atípica, difícil, casi 300 mil votos logramos, sin recursos económicos, con saliva, con estrategia… casi tuvimos 19 puntos, nos auguraban menos de 6”.