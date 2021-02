El día de ayer en la primera parte de este reportaje donde se habla de cómo los complejos de cine son afectados por la pandemia, se hace hincapié en las casas distribuidoras, las cuales mantienen congeladas la mayoría de sus producciones, principalmente las cintas taquilleras. Hoy en la segunda y última parte, se conocerá las películas que están programadas a estrenarse este año, pero que, de seguir la pandemia, el futuro es incierto tanto para los estrenos como para la permanencia de los cines.

Retomando algunos puntos del por qué la gente no asiste a los cines, personas encuestas por este medio destacaron que no hay dinero, también que temen a los lugares cerrados y que no hay en carteleras buenas películas para ir a ver.

En el caso de los estrenos y salidas de películas, quienes regulan este punto son las casas distribuidoras, quienes al ver la crisis actual han preferido congelar la mayoría de sus películas, principalmente las taquilleras para no arriesgarlas en cuestión de números, esto es, que la gente no acuda a verlas a los cines y por lo tanto las ganancias no serían las esperadas.

Los estrenos para este año

Este año se retomarán varios estrenos que debieron salir en el 2020, así como también hay buenas propuestas para este 2021. Algunas de las películas y las posibles fechas de salida, las cuales podrían ser nuevamente modificadas por la pandemia, quedando así congeladas hasta nuevo aviso son:

Este mes de febrero la Warner debería sacar la cinta “Tom y Jerry” para el día 18, mientras que Videocine para el 25 apuesta por “Juega conmigo”. Para marzo Videocine tiene dos producciones: Después de ti y No porque me enamoro, mientras que para finales de este mes Universal tiene la cinta “Medios hermanos”. La Warner hace acto de presencia y apuesta fuerte por “Godzilla vs Kong”, una de las cintas más esperadas este año.

En abril Universal tiene las cintas: Nadie y Hermosa venganza, la Warner “Los trapos sucios se lavan en casa” y Videocine ofrecerá “Animales humanos” y “Cómo es él”. Mayo llega con Universal y su carta fuerte de “Rápidos y Furiosos 9” y en julio esta misma casa distribuidora vuelve apostar fuerte con “Minions 2: Nace un villano”. En agosto la Warner sacará “En el barrio” y Universal “CandyMan”.

Para septiembre Videocine llega con “La leyenda de finado y moribunda” y para el día 23 con “Un rescate de huevitos”; mientras que Universal el 16 de septiembre entraría con “Un jefe en pañales 2: Negocios de familia”. En octubre Warner saldría con “Dune” y Universal con una de las más esperadas “Sin tiempo para morir”. Otras cintas que aún no tiene fecha de salida son: Matando Cabos 2, El Mesero, Karem la posesión, Me case con una idiota; todas estas de Videocine. A esto falta programación de noviembre y diciembre, así como tours y festivales.

Por último, de continuar la pandemia y las afectaciones de esta a los cines, las casas distribuidoras podrían buscar otras alternativas de exhibición como son las plataformas, entre estas Amazon y Netflix, ya que no sería optimo mantener más tiempo congeladas las producciones cinematográficas.