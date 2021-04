Será este fin de semana cuando la Comisión Nacional de Elecciones de Morena defina al candidato a la diputación federal por el Distrito 11 con cabecera en Puebla, luego de que Saúl Huerta Corona renunció a la candidatura, tras ser acusado por presunto abuso sexual en agravio de un menor de edad.

Aunque Intolerancia Diario buscó más información con Carlos Evangelista Aniceto, el morenista prefirió guardar silencio con respecto a este tema; más tarde, a través de un boletín de prensa se informó que la Comisión Nacional de Elecciones analiza el perfil que contenderá por el Distrito 11, a través del cual buscan “el triunfo del instituto político”.

En el boletín informativo se reitera que fue el legislador federal Saúl Huerta Corona, quien decidió renunciar a la candidatura, más no fue el partido político el que le quitó este espacio, a pesar de que fue acusado por presunto abuso sexual en contra de un varón de 15 años de edad.

Morena Puebla informó que tras las acusaciones en contra Saúl Huerta, el diputado “ya está siendo sometido a investigación por las autoridades competentes; la Comisión Nacional de Elecciones de la mano del Comité Ejecutivo Nacional del partido, se encuentra en proceso de valoración para designar a la candidata o candidato que contenderá en los próximos comicios”, se cita.

Sin cuota de género

Tanto hombres como mujeres son valorados por la Comisión Nacional de Elecciones para ocupar la candidatura a la diputación federal por Morena en el Distrito 11, por el que competía Saúl Huerta Corona.

“Por cuestión de equidad de género y abriendo las puertas a perfiles ganadores, la Comisión Nacional de Elecciones establece que este puesto puede ser ocupado por un representante hombre o mujer, ya que no existe ninguna restricción de género para el caso”, se señala.

Sin pronunciamiento de Edgar Garmendia

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y sus candidatos a diputados federales han exigido eliminarle el fuero a Saúl Huerta Corona, para que con ello comience un juicio en su contra, por el presunto abuso sexual cometido en su contra, el secretario general de Morena, Edgar Garmendia de los Santos no ha emitido pronunciamiento con respecto a estos hechos.

Garmendia de los Santos se ha limitado a mencionar que se está haciendo la valoración de los perfiles a fin de que comulguen con los principios de la Cuarta Transformación: “Morena refrenda el compromiso de trabajar con base a los principios que nos rigen, por lo que nuestros candidatos y candidatas deberán siempre conducirse acorde a lo que mandatan nuestros estatutos, respetando los principios de no robar, no mentir y no traicionar y siempre respetando y procurando el bienestar social”.