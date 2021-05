“No llego a bajar a Iván Camacho, llego a subir al Distrito 10 y vengo para ganar”, señaló Nora Merino Escamilla, luego de que finalmente fuera avalada como candidata a la reelección en el Distrito 10 por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante la madrugada el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó los cambios de candidatos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al respecto en videoconferencia de prensa, Nora Merino, informó que no va a pedir licencia como diputada local para irse a campaña, ya que aseguró sería una irresponsabilidad dejar el cargo de presidenta del Congreso.

Asimismo hizo un llamado a Iván Camacho, a unirse, sobre todo luego de la inconformidad de quien fuera el candidato del Distrito 10, el que aseguró atacará en el TEPJF el cambio.

“Ojalá se sume y nos deje pasar, con él (Iván Camacho) o sin él, se va a tener el triunfo de la misma manera”, sostuvo la líder del Congreso y ahora candidata a reelección.

Afirmó que no llega porque negoció, sino porque tuvo el respaldo de distintos grupos al interior de Morena. “En ningún momento fue una decisión o búsqueda personal de campaña, siempre tuve muy claro particular que el proyecto estoy apoyando como parte de un equipo (…) no era mi prioridad, competir en esta reelección, una coyuntura me trae aquí, más allá es una decisión de un proyecto”, sostuvo.

Afirmó que en ningún momento ambicionó la reelección, pero sí ha demostrado ser una mujer "guerrera, institucional y disciplinada".

“Voy a hacer todo lo que esté dentro de mi alcance, a quienes se vuelven contrincantes les digo que si llegó es para ganar el distrito. Empezamos tarde, pero arrancamos con números positivos, con números que nos dan toda la certeza para poder ganar, vamos a trabajarlo”, aseveró la legisladora candidata.

Afirmó además, estar totalmente convencida de que es un acto más allá de un proyecto político personal, porque está en proyecto de la 4T (Cuarta Transformación) de Morena y de la continuidad de los trabajos en el Congreso del Estado.

Sin licencia

“No voy a pedir licencia al cargo de diputada local, los ciudadanos podemos permanecer en el cargo como espacio de representación popular. Soy la presidenta de la Junta de Gobierno, sería una decisión irresponsable el dejarla por tan solo tres semanas de campaña”, dijo.

Indicó que ni siquiera hay las condiciones, ya que la mayoría que integra la Junta de Gobierno, están de licencia o no activos en el Congreso.

“Mantener los trabajos del Congreso es la prioridad, mi horario laboral, para aquellos que buscamos la reelección, no son considerados como empleados por lo que no hay horario laboral”, explicó.

Por lo tanto las obligaciones sólo son de acudir a sesiones ordinarias y de comisiones al ser representantes populares.

La campaña

Informó Nora Merino que la campaña la iniciaron este 11 de mayo con una semana de retraso, pero estarán aprovechando el tiempo visitando liderazgos y recorriendo las calles del Distrito 10.

“Siempre hemos estado en las calles y regresamos a platicar con la gente. El arranque fuerte es el domingo”, sostuvo.

Sobre Iván Camacho, pidió unidad, aunque señaló que reconoce su malestar y que tiene derecho a impugnar su designación que llega por un a orden por paridad de género en la distribución de las candidaturas.

“Decirle al compañero regidor, nuestra situación es diferente, no llego con algo fuera de la ley. Es parte de una sustitución de un tema de paridad, los diferentes grupos aprueban la sustitución, tiene el derecho de impugnar y oponerse, pero si el apoyo y amor a la camiseta de Morena harán que se sume”, aseguró.

“La obligación que tenemos con el partido es importante, no es un tema personal, sino de altura política, sé y entiendo su molestia pero no debe ser conmigo”.

“El problema no soy yo, no llego para bajar a Ivan Camacho, sino para subir el Distrito 10 y meter el hombro cuando mi partido me hace el llamado, yo no lo busqué, hubiera iniciado la campaña a la reelección a tiempo”, dijo finalmente.