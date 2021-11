El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, respaldó que diputados federales de Morena "no hayan cambiado ni una coma" al documento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y haber aprobado la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso significa un espaldarazo al mandatario federal.

Cuestionado en torno a la nula gestión del diputado Ignacio Mier Velazco para que Puebla obtuviera más recursos, el mandatario local refirió que el presupuesto 2022 es un apoyo muy importante para el presidente de la República.

“El presupuesto de egresos de la federación aprobado por la Cámara de Diputados es un apoyo muy importante al presidente de la República porque no le cambiaron una coma, punto, eso es un gran apoyo al presidente de la República, haber sostenido así el presupuesto significa mantener una idea clara de los perfiles, de los propósitos del gasto público y felicitó a los diputados federales que votaron para aprobar el proyecto que envió el Ejecutivo y de no haber cambiado absolutamente nada”, dijo el mandatario local.

Puebla ejercerá para el siguiente año poco más de 104 mil millones de pesos, en lo que se considera una cifra histórica para la entidad, de aquí se desprenderán acciones principalmente para la educación, salud, seguridad, campo e infraestructura, de esta cifra, son poco más de 8 mil millones de pesos los ingresos propios del estado.

Zoe Robledo reitera a Miguel Barbosa sustitución del hospital de San Alejandro

A su vez, el mandatario local informó que el pasado viernes se reunió con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se reiteró la sustitución del Hospital de San Alejandro, una parte que quedará en ese mismo lugar, en Puebla capital, además de otra obra que se ejecutará en Amozoc.

“Estuvo aquí en Casa Aguayo el director del IMSS, Zoé Robledo y hablábamos de las obras que va a desarrollar el IMSS y me hablaba de las dos obras a desarrollar, una es en el mismo lugar la mitad de lo que fue San Alejandro y la otra mitad en Amozoc, se van a desarrollar y es un poco de tranquilidad para todos”, dijo.

El mandatario local refirió que el IMSS tiene amplios recursos que puede destinar a obras que no están mencionadas específicamente en el presupuesto de egresos de la federación, por lo que no coincidió con el diputado Mario Riestra Piña, quien reprochó que Ignacio Mier Velazco no gestionó recursos para estas acciones.

“Sí habrá obras de construcción por el Seguro Social en lo que respecta a San Alejandro, no habrá en ninguna parte de México hospitales del tamaño de San Alejandro, no habrá, será ahí mismo en ese lugar la mitad y la otra mitad en Amozoc, que tanta disposición de apoyar esa obra ha tenido”, dijo el gobernador.

El mandatario recordó que ya le fue autorizado al gobierno municipal de Amozoc la donación de un terreno a favor del IMSS para la construcción de esta obra, además hay disposición de construcción de vialidades e infraestructura en esa zona.