Durante la entrega de 30 mil cubrebocas KN95 para evitar contagios masivos de Covid-19, el alcalde, Eduardo Rivera, advirtió que en Puebla capital no se decretará usar mascarillas obligatoriamente como ocurre en otros municipios de México en donde se remite y multa a quienes no usan estás herramientas sanitarias.

En la terminal del metrobus Margaritas del RUTA, el alcalde precisó que no existe el número de uniformados, ni personal numeroso para cubrir a toda Puebla con una determinación de esa magnitud.

Eduardo Rivera pidió a la comunidad ser solidario con el vecino, compañeros de trabajo y escuela para implementar el uso de estos dispositivos en favor del bien común.

"Necesitamos que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte; no tendríamos la policía, no tendríamos las personas para tenerlas sancionando a quien no use el cubrebocas", subrayó.

En medio de esta cuarta ola causada por la variante Ómicron, llamó nuevamente a los ciudadanos a ser solidarios para evitar que los casos sigan aumentando considerablemente en Puebla.

"Apoyo, compañerismo, camaradería y fraternidad, es el esfuerzo mínimo que se necesita realizar cotidianamente para poner una barrera a esta versión del SARS-COV-2".

El alcalde también reveló que está solidaridad también la muestran los integrantes de todo el gabinete del Ayuntamiento de Puebla entregando cubrebocas a ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad en donde existen estaciones del transporte público.

Anunció que la meta es alcanzar la entrega de 50 mil cubrebocas a ciudadanos de todas las edades, además continuar con la donación de estos implementos sanitarios porque los fabricados de tela confirman que no funcionan o sirven para proteger en espacios cerrados.

"La razón de usar el KN95 es para romper la cadena de contagios en Puebla; es importante decir que en lugares cerrados los de tela no son confiables por ende hacemos esta acción y pedimos usar el cubrebocas sobre todo en el transporte público en beneficio de todos".