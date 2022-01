"No se va ceder un solo paso en el proceso de reordenamiento del Centro Histórico," sentenció el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, quien agregó que los ciudadanos lo eligieron para ser autoridad y ordenar al municipio.

“A mí me eligieron para ser autoridad y haya orden, y en el centro vamos a continuar con el reordenamiento del comercio informal y va a haber autoridad ¿si están agrediendo a servidores públicos la policía se va quedar quieta? por supuesto que no".

El presidente municipal, subrayó que no caerá en provocaciones por parte de las organizaciones de ambulantes; advirtió que no se adueñarán del zócalo.

Ayer por la tarde, agremiados del Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes en General del Estado de Puebla, protagonizaron un zafarrancho frente a elementos de la Policía Municipal en el Zócalo.

Eduardo Rivera anunció que su administración va a continuar con el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico y en el resto del territorio municipal.

Luego de supervisar la rehabilitación del Parque Tabachines, recalcó que no tolerará la anarquía en la metrópoli, mucho menos que agredan a elementos del Ayuntamiento de Puebla, como sucedió ayer.

En ese sentido, el alcalde, reveló que el Ayuntamiento de Puebla interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que aplique la ley por los ataques a una mujer policía y a un elemento de Vía Pública de Gobernación.

"No se van a permitir los botellazos, pedradas y palos generados por ambulantes; los hechos no deben de quedar impunes, precisó.

El alcalde no generalizó, pero acentuó que atrás de los ambulantes existen mafias, además, detalló que al seno de esos grupos existe venta de drogas y trata de personas.

“Sí hay que ser muy claros, no quiero generalizar pero quiero ser puntual, (el ambulantaje) es uno de los problemas más graves heredados y por eso estamos con dialogo y autoridad, sino imagínense sería una anarquía”.

A los poblanos, refrendó el mensaje de que este Ayuntamiento no permitirá que se adueñen de los espacios porque generan derrama económica.

“(El ambulantaje) afecta al turismo, el conato que fue por minutos, es que no íbamos a permitir que sigan vendiendo, argumentando que el zócalo es suyo, el zócalo es de todos; dicen que su presencia es pacífica, vendiendo productos en el zócalo, pero no se va a permitir, tienen todo derecho a protestar, si se cae el turismo, se pierden miles de de empleos y una de las cosas de la que vive Puebla es del turismo, no permitiremos que prevalezca la anarquía”.