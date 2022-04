Al anunciar posibles cambios en su gabinete en los 240 días próximos, derivados de una evaluación, el alcalde capitalino advirtió que momentáneamente no proyecta ninguno.

El alcalde reveló que el director del DIF, Francisco Ramírez, renunció al cargo para atender sus proyectos personales.

Insistió que sus secretarios están siendo evaluados constantemente porque esa es una de las prioridades y compromisos de su administración ante las y los poblanos.

Refrendó que desde la presidencia seguirá buscado resultados fundamentales y honestidad de todos los secretarios y secretarias.

Conocer si están respondiendo con las expectativas puntualizadas, dijo, se conocerá dentro de los subsiguientes 240 días de gestión.

“Estamos prácticamente en alcanzar el primer semestre de este año de esta administración y también me he propuesto nuevamente realizar una evaluación de duración del gobierno; reitero que todos y cada uno de los servidores públicos de la administración de este gobierno están permanentemente sujetos a evaluación a un trabajo honesto y a tener resultados hacia el interior de la administración”.

Insistió que el seno del Ayuntamiento están siempre en permanente evaluación, si algún funcionario es necesario cambiarlo por cualquier razón se hará el movimiento, al igual que por motivos personales, como el caso de Francisco, con algunos otros proyectos.

"Los cambios se darán en función de los propios resultados, los estaremos haciendo, no tardaremos sobre todo en aquellos casos en donde pudiera haber algún error, alguna deficiencia en su trabajo".

Proyectó que en caso de hacer alguna rotación al interior de la policía, se buscarán perfiles que tengan experiencia, trayectoria, que no haya ninguna queja formal, que tengan sus pruebas de control de confianza aprobadas.

Bajo esa perspectiva, acentuó que las mismas cualidades deberán tener las personas que lleguen a sustituir a algún funcionario como el Secretario de Desarrollo Urbano, Michel Chaín.

"He sido muy claro desde el inicio de mí administración; no habrá segundas oportunidades en temas de honestidad. Entonces este es el perfil de los cambios que estaremos haciendo, los que sean necesarios no solamente hacia el interior de la policía o en algunas otras áreas del gobierno. No hay por el momento ningún anuncio de algún secretario secretaria que yo tenga que anunciar por el momento de cambio dentro de la administración".