Después de certificar su unidad, amistad de muchos años y ser aliado del alcalde Eduardo Rivera Pérez, el gobernado, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que la cultura de la violencia triunfó por su vinculación con el poder del pasado, pero en Puebla no existe una zona dominada por el crimen porque ahora se encuentran a los delincuentes, se investiga y se sanciona sin contemplaciones.

Además, priorizó que esa unión que se dio en entre autoridades y delincuencia, derivó por las jugosas ganancias económicas dadas a la burbuja de esos poderes.

Durante la entrega de 155 patrullas del gobierno de la ciudad a las fuerzas municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), puntualizó que parte de la estrategia se nota en la captura del presunto delincuente que disparó una arma de fuego a las afueras de un centro de salud en Puebla semanas atrás, ahora el individuo está ante la Fiscalía General de Estado (FGE).

Barbosa Huerta subrayó que ninguna autoridad puede sola en el combate frontal contra la inseguridad porque lamentablemente la cultura de la violencia triunfó.

“Yo lo digo así de esta manera clara ¿y por qué triunfó? porque se dejó triunfar, porque en otro tiempo, en otros gobiernos, se vinculó al poder con el crimen; lo digo así con toda responsabilidad, lo digo porque este tema que dejaba jugosas ganancias al círculo del poder".

Priorizó que ahora lo que se debe hacer es garantizar que las fuerzas del orden no estén vinculadas de ninguna forma al crimen y a la delincuencia.

Bajo esa perspectiva, indicó que el 45 por ciento de la comisión delictiva se desarrolla en la zona conurbada de Puebla porque se mueven las principales ganancias públicas, económicas del dinamismo superior a tres millones de personas.

"Nosotros vemos como ocurren cuestiones de enorme violencia como parte de una confrontación de grupos criminales, por cierto, ni en la mancha urbana ni de una parte del estado de mayor fuerza, que todas fuerzas del orden del estado poblano”, ratificó.

Barbosa Huerta acentuó que las fuerzas de seguridad del estado son más fuertes que cualquier fuerza criminal, al ejemplificar el hecho delictivo suscitado afuera del centro de vacunación cuando un par de delincuentes dispararon en contra de otro delincuente, caso que ahora está resuelto.

“Ya está detenido (esa persona), en Puebla los hechos se investigan y se sancionan, como ha dicho el edil Eduardo Rivera; se han disuelto y debilitado muchas bandas en todo el estado, pero debemos de reconocer que todo se alteró”.

El gobernador insistió en ser aliado de Eduardo Rivera para combatir al crimen, se invierten recursos más allá de sus posibilidades.

Advirtió que van actuar y a estar siempre en la búsqueda de la paz, pero no para debilitar a las instituciones civiles.

“Felicito a mi amigo de mucho años, me dice él que se enojan en Morena de que digo que es mi amigo; pero no, te juro (Eduardo) que no y si alguien se enoja, pues se equivoca”, subrayó