Tras la marcada e histórica derrota electoral de la alianza PRI-PAN-PRD, registrada este 4 de junio en el Estado de México, el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, minimizó este hecho y señaló que el marcador global de las elecciones en Edomex y Coahuila es 1 a 1.

Desde Villa Posadas, el edil poblano advirtió que ningún proceso electoral es idéntico, pues expuso que a veces se gana y se pierde.

"No todas las elecciones son iguales y no lo que sucedió en el Estado de México, necesariamente va a pasar en Puebla o que también va a pasar lo que pasó en Coahuila. Entonces no hay calca de lo que de alguna manera ya ocurrió en esas entidades vaya a suceder aquí".

Por lo anterior, afrimó que lo sucedido en el Estado de México y Coahuila no necesariamente va a pasar en Puebla.

"En política, todo precioso electoral y toda campaña política, siempre serán distintas, la una de la otra".

En ese sentido, añadió que los pobladores de México viven en un país democrático por lo cual, el resultado de cualquier partido político puede variar.

Acentuó que para el proceso electoral de 2024, aún le falta mucho recorrido para aparecer, por lo que llamó a la calma.

Finalmente, aseguró estar confiado de que los poblanos decidan conscientemente a quién le darán encomienda de gobernar México, Puebla, los 217 municipios, las diputaciones locales, federales y senadores.