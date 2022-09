El problema que se vive en la actualidad por la escasez de agua, no se va a resolver con ir a buscar, cada vez más lejos, nuevos yacimientos, más bien, la salida es restaurar las ya existentes. Para la directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) de la Ibero Puebla, Valentina Campos Cabral, para reducir la carencia del agua no es suficiente una perspectiva basada solo en la oferta de agua no va a solventar y resolver el problema de raíz del agua.

“La escasez de agua no se va a resolver yendo a buscar fuentes de agua, cunado lo que se tiene que hacer es restaurar las cuencas que generan el agua”.

Las acciones que deben implementarse deben ser a nivel de cuencas y tiene que ver con acciones sectoriales, “no lo va a resolver solo la CONAGUA sino tiene que haber una concurrencia con otras secretarías, con SEMARNAT, con CONAFOR, con Secretaría de Economía”.

Ante eso, dijo, “todos deben poner recursos, energías y proyectos para restaurar y sanear las cuencas, porque necesitamos recuperar la vegetación que se pierde por la generación de agua en los acuíferos y sanear nuestras fuentes de aguas superficiales”.

Un paso importante de parte de las autoridades dijo la académica de la Ibero Puebla, es sancionar que se recarguen aguas residuales sin tratamiento, de manera directa a los ríos y lagunas.

“pero también, necesitamos medidas integrales, porque no se resolverá ofertando más agua y buscarla más lejos”.

Por ejemplo, destacó lo que pasa en la Ciudad de México y la zona metropolitana, “ahora tratan de acordar mejores mecanismos para llevar el agua, esa no va a ser la salida, porque todos vamos a tener que traer recursos de otro lado”.

Tiene que haber mecanismos más claros, dijo Valentina Campos, en la distribución, en la concesión, en la garantía del resguardo o del derecho humano al agua.

“Parece evidente una política integral, intersectorial, a diferentes niveles de autoridad, porque no es un asunto que se resolverá desde un municipio o desde el Estado, se necesita la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y de un uso responsable del agua por parte de los usuarios”.

“Que las aguas que son grises o tienen algún tipo de uso puedan ser tratadas de manera adecuada para reutilizarlas, por las circunstancias concretas”.

Valentina Campos, dijo que, solo hay intentos en la aplicación de políticas para frenar los escases de manera coordinada, “hay intentos, lo han hecho por partes, pero se sigue privilegiando la visión sectorial, por eso, se dan árboles para unos, agua para otros, drenaje otros y concesiones para otros”, pero se requieren acciones conjuntas.

“Sin querer ser catastrofista, el problema de lagua ya está, ya tenemos condiciones graves, hay emergencias por sequias, no hay acciones coordinadas e integrales, se agudizará el estrés hídrico y la ciudad seguirá creciendo”.

Campos Cabral, dijo que, las industrias contaminan mayor cantidad de agua, no hay saneamiento, por eso, si las condiciones y las variables con cambian no va a cambiar el resultado, se augura de mayor presión, mayor estrés y mayor frecuencia y decretos como estos que han ocurrido.