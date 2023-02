Será el miércoles uno de marzo cuando se renueve la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para dar paso a la unción de Héctor Sánchez Morales para el periodo 2023-2025, precisó Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Valoró que dejará cuentas muy claras su gestión al frente del principal segmento de empresarios poblanos.

En Puebla, el CCE Puebla tiene tres décadas en la vida económica, social y política de la entidad, arropado por 25 cámaras y asociaciones, que aportan el 62.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad.

Refrendó que únicamente le importa el sector privado y no la política, además, insistió que continuará apoyando la presencia del sector privado en todos los panoramas de la iniciativa privada.

"No me interesa la política aunque me ofrezcan un puesto, yo seguiré en el sector privado y ayudando al CCE en todo lo que pueda".

Recordó que la realidad es que los presidentes del sector privado realizan su trabajo al 100 por ciento desde la perspectiva altruista por no tener salarios, pero si el propósito de mejorar el panorama económico de Puebla.

La ceremonia de entrega-recepción de presidencia será en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el primer miércoles de marzo a las 18.00 horas.