El Gobierno de Puebla prepara una serie de iniciativas para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar a las personas que cometan autosecuestros, confirmó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa.

Durante su conferencia de prensa, destacó que se trata de evitar casos como el de San Juan Tuxco, donde un hombre identificado como Edu N., fingió haber sido privado de su libertad para cobrar un rescate de 250 mil pesos.

“Yo no sé si el señor Edu tiene responsabilidad, pero es lamentable que haya ese tipo de comportamientos. Le he encargado al consejero jurídico que prepare una iniciativa de reformas al Código Penal, para sancionar este tipo de asuntos”.

El sujeto abandonó su motocicleta y después se fue a esconder a la capital del país, para pedir desde ahí un rescate. De acuerdo con Edu N., el dinero iba a ser utilizado para pagar una deuda de 250 mil pesos.

Lo anterior ocasionó el bloqueo de la autopista México-Puebla durante varias horas, el pasado 13 de junio.

“Los papás, si no sabían, sospechaban que era un autosecuestro, pero sí fueron capaces de azuzar a la gente para que se fuera a tomar la autopista y cerrar por horas, ¡ah!, pero si llega la autoridad y abren las autopistas: miren el autoritarismo, la represión, miren”, expresó Barbosa Huerta.

El mandatario poblano recordó que otros cierres viales se han realizado en la entidad, con intenciones poco claras de los manifestantes.

“Otro bloqueo enorme fue el que hubo en la zona de Palmar de Bravo, cuando estaban pronunciándose porque estaban desapareciendo personas, cuando en realidad estaban protestando por la detención de un delincuente. Y después, con ánimos de confrontación, con la gente de Palmarito Tochapan, ah, pero el gran escándalo, el gran escándalo”, finalizó.