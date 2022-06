El gobernador, Miguel Barbosa, confirmó que el secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, es investigado por la entrega a particulares de los Lavaderos de Almoloya y otros sitios históricos recuperados por la autoridad estatal.

Desde su posición como gerente del Centro Histórico en 2017, el hoy funcionario estatal avaló el comodato de los espacios ubicados en la zona de San Francisco.

“Se hizo un modelo de negocios, en ese modelo de negocios participaron; quien lo construye son los gobiernos en turno, tanto el gobierno estatal como el municipal, y los inversionistas. Y, claro, que en esa trama sí aparece el nombre del hoy secretario de Cultura, por eso no está, por parte del gobierno, participando en ese asunto”.

El 23 de mayo de este año, el Gobierno de Puebla confirmó la recuperación de ocho mil metros cuadrados de sitios históricos, entre ellos los Lavaderos de Almoloya y un túnel que, finalmente, resultó ser un desagüe ampliado por particulares, lo que puso en riesgo su estructura.

Barbosa Huerta detalló que en la investigación para saber cómo se cedieron los espacios a particulares, participan el consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana; el director de Bienes Muebles e Inmuebles, Igor Emilio Ferrer Acuña; el encargado de la curaduría de las sedes de gobierno, Alejandro Montiel Bonilla; y un equipo de abogados.

“Nos hemos encontrado con esa historia de cómo se veía, en ese tiempo, el tema de los lugares históricos, cómo los veían y cómo fueron parte de un proyecto de inversión mercantil y qué inversionistas se involucraron en este proyecto. Como siempre, los hombres del poder, las familias de los poderosos, inversionistas, para qué doy apellidos, todos saben quiénes. Negocios y otros privados que hoy son dueños, a través de empresas de su propiedad, de su control, fueron quienes participaron”.

Falsos comodatos

De acuerdo con el mandatario poblano, por tratarse de lugares históricos, los Lavaderos de Almoloya, entre otros, no tienen propietario, por lo que no pueden ser cedidos en comodato a nadie.

“El municipio de Puebla no es propietario, no pudo haber dado comodato de nada, y si lo dio en documento, ya sabremos si lo dio, y cualquier documento que haya dado de comodato, sería absolutamente ilegal. Vamos a ir a fondo, es un asunto de obligación de nosotros, y yo no dejo asuntos pendientes”.

Explicó que, al no haber titularidad de estos lugares, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encarga de regularlos.

Finalmente, solicitó a esta dependencia y al Ayuntamiento de Puebla copias de las licencias otorgadas para el manejo de los sitios, en caso de existir.