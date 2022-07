"El Congreso del Estado debe asumir sus atribuciones en la petición del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para aumentar las tarifas del servicio en la capital", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa.

“Tendrá que ser analizado por el Congreso porque es su competencia, es la primera vez que el Congreso debe asumir sus atribuciones en esta materia”, advirtió.

La estructura tarifaria incluye el cobro por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso, suministro de agua en vehículos cisterna, excedentes contaminantes, agua tratada y disposición de aguas residuales, así como otros derechos.

"Para ser aplicados los nuevos valores, es necesaria la aprobación por parte de los diputados locales".

Por otro lado, Miguel Barbosa recordó que la concesionaria Agua de Puebla para Todos, no tiene derecho de iniciativa.

“La concesionaria no tiene derecho de iniciativa, que no se confundan, ellos no tienen derecho de iniciativa. Hasta donde se me informó, ayer (miércoles) en la noche, es un proyecto que se presenta desde el SOAPAP”, concluyó el mandatario.