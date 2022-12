No es necesario hacer una consulta para cambiar el uso de suelo de la 46 Poniente, a pesar de que fue una propuesta del Ayuntamiento de Puebla para acabar con la venta de autopartes robadas en esa zona, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa.

“No lo va a hacer, son posiciones para no llegar a ese punto, hay que decirlo con toda claridad, no es necesario hacer una consulta para llevar a cabo la modificación del uso del suelo, no es necesario”, dijo en su conferencia de prensa.

De esta forma, el titular del Poder Ejecutivo respondió a la declaración del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien explicó que hacer modificaciones en el uso de suelo de esa parte de la ciudad, no es un proceso sencillo.

“Él fue quien lo dijo, por eso es que es un tema, parece que hoy ya no es posición del ayuntamiento llevar a cabo ese cambio de uso de suelo”, afirmó Barbosa Huerta.

Destacó que su administración mantendrá la posición de llegar a fondo en las medidas, para evitar más ilícitos en la 46 Poniente, donde constantemente se llevan a cabo cateos por parte de autoridades ministeriales.

“Nosotros vamos a llegar a fondo, porque el gobierno del estado no vacila, no titubea, nosotros tomamos una posición y la ejecutamos, lo demás ya no me meto, nosotros no titubeamos”, argumentó.

El pasado 15 de noviembre, el mandatario poblano confirmó que el Gobierno de Puebla trabaja en la expropiación de 70 locales comerciales y bodegas en la zona de la 46 Poniente de Puebla capital, ya que ahí se realizan actividades ilícitas, como la venta de autopartes robadas.