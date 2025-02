Al asegurar que en Puebla la libertad de expresión está garantizada, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo desconocer los alcances de la iniciativa de ley que presentó el legislador de Morena, Andrés Villegas Mendoza, la cual propone regular el contenido de los medios de comunicación, el ejercicio de los periodistas y blindar la vida privada de los funcionarios.



Al respecto, el mandatario afirmó que su administración no violentará el derecho a la libre expresión, pero sí se exigirá el derecho de réplica, cuando se digan mentiras.



“No conozco la iniciativa, pero siempre voy estar a favor de la libre expresión. La libertad de expresión debe ser con decoro, con la verdad, que no dañe la imagen, reputación ni vida de las personas, es lo único”, manifestó en entrevista.



El morenista recalcó que la propia Constitución Mexicana ya establece los límites en el uso de la información y la libertad que tiene un ciudadano y/o comunicador de expresarse, escribir y usar la imprenta.



“No puedo violentar ningún derecho humano ni social, no puedo violentar la expresión de ustedes. Voltaire señalaba: puedo no estar de acuerco con lo dices o lo que piensas, pero daría vida por defender tu derecho a decirlo", argumentó.



Por esa razón, recalcó que su administración se apegará al cumplimiento de los derechos humanos, y esto incluye no violentar las garantías de un diputado.



“No va haber de parte del gobierno del estado nada que violente el derecho que tienen los medios de comunicación a informar, aunque unos comentocratas digan mentiras nosotros lo único que vamos a hacer es pedir el derecho de réplica, porque los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad objetiva; no hay ningún tipo de censura, la ley es muy clara”, arguyó.



Particularmente, Alejandro Armenta dijo que este mismo viernes se compromete a leer la iniciativa para fijar una postura clara.



El diputado del partido Morena, Andrés Villegas presentó este jueves una iniciativa que, en esencia, busca regular la veracidad de la información, los convenios publicitarios y la actividad de los comunicadores, así como brindarles seguridad y certeza jurídica en el ejercicio diario.