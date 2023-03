El ayuntamiento de San Andrés Cholula trabaja en equipo para que no haya desigualdad entre hombres y mujeres, así como violencia de género, afirmó el presidente municipal Edmundo Tlatehui Percino.

Incluso, en entrevista con medios locales, reconoció que no hay día que no lleguen llamadas de ayuda a mujeres violentadas en su municipio, por lo que se trabaja para apoyarlas y evitarlo.

“Desafortunadamente desde que llegamos a este gobierno municipal, no hay día que no se reporte violencia en un hogar, esto es muy preocupante, porque esos son los casos que nos enteramos, que se reportan; quizá muchas mujeres están en silencio y no lo sabemos”, dijo.

Por lo anterior, las invitó a acercarse al DIF Municipal, así como a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para ayudarlas en la medida de lo posible.

En tanto, para el 9 de marzo, denominado “9 Nadie se mueve”, las trabajadoras en el ayuntamiento de San Andrés Cholula podrán ausentarse de sus espacios laborales, reveló el presidente sanandreseño Edmundo Tlatehui Percino.

Indicó Edmundo Tlatehui, que su gobierno “no quitará el dedo del renglón”, por lo que se sumará a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual se realiza el 8 de marzo.

Incluso, recordó que en el municipio sanandreseño ya inició la conmemoración del Día de la Mujer, desde el pasado domingo, con una carrera, la cual arrancó desde San Bernardino Tlaxcalancingo, hasta San Rafael Comac.

Explicó que el 8 de marzo no será “día libre” para las mujeres trabajadoras del ayuntamiento, sino se les otorgará el 9 de marzo, recordando la campaña “el 9 nadie se mueve”

“La mujer tiene un rol importante en la sociedad y nosotros como autoridad se los reconocemos y el 9 de marzo será el día que puedan ausentarse de sus espacios laborales”, destacó.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Guadalupe Cuautle Torres, recordó que hoy en día, en el municipio existe una policía rosa, un espacio denominado “Puerta Violeta” para aquellas mujeres que se sienten violentadas, hay una Clínica de Atención al Maltrato.

“Nosotros seguimos trabajando en acciones para todas ustedes”, afirmó, la presidenta del Sistema Municipal DIF sanandreseño.