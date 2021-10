Los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco ya se reanudaron, aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, esto luego del paro de labores y manifestación de obreros que ocurrió durante este miércoles.

Previamente, el martes, al menos tres mil trabajadores de ICA Fluor se fueron a paro en demanda de mejores condiciones laborales.

Durante este miércoles, hubo una manifestación de obreros, la cual fue replegada por autoridades federales con gases lacrimógenos, acción que dejó varios lesionados.

De acuerdo con Nahle, es falso que no se le paguen horas extras a los trabajadores y adjudicó las protestas a “un pleito entre líderes”.

“Son diez personas que están con esto y no vamos a permitir que haya desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte a una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas”, sentenció la funcionaria en entrevista afuera de Palacio Nacional.