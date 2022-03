El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que suman 26 personas lesionadas, tres de ellas en condición de gravedad, tras los hechos violentos registrados este sábado en el Estadio Corregidora, durante el partido entre Gallos y Atlas.

En conferencia de prensa detalló que entre los 26 lesionados hay dos mujeres y 24 hombres, tres ya fueron dados de alta, diez se encuentran delicados, tres se reportan muy graves y el resto permanecen estables.

"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Entiendo que mi primera obligación es estar con las víctimas y compartir su pena y todo su dolor están y serán atendidos”, dijo al visitar a los lesionados en el Hospital General.

Señaló que habrá una revisión de todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por la acción o por omisión ante estos hechos violentos, asegurando que nadie quedará impune.

"Se instruyó a las dependencias correspondientes que se atienda de manera ejemplar y se brinde todas las medidas de apoyo a los lesionados y a sus familias. Estaremos informando permanentemente con toda transparencia el estado de salud de los lesionados, resultados de tratamientos y análisis toxicológicos de todos los involucrados", expresó el mandatario.

El titular del estado anunció que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, será la funcionaria encargada de difundir la información oficial sobre el caso.

Asimismo, confirmó que ha estado en contacto permanente con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, e instruyó al secretario de Seguridad pública estatal y al coordinador de Protección Civil para que entreguen información sobre las posibles omisiones que pudo haber incurrido la autoridad y la seguridad del estadio.