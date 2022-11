El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a fortalecer la democracia en el país, previo a la marcha convocada en defensa del árbitro electoral.

“Es momento de defender la democracia que hemos construido y de ejercer nuestros derechos políticos a plenitud. A las autoridades de la Ciudad de México y de las demás entidades donde la gente saldrá a marchar (…) les agradezco y reconozco su disposición para que estas acciones cívicas transcurran en paz y civilidad”, dijo a través de un video difundido en redes sociales.

El consejero presidente del INE expuso que la vida democrática que se vive actualmente en el país es un esfuerzo común que ha llevado décadas construir y mantenerlo vigente, por lo que es un patrimonio de todos.

“Garantizando así el ejercicio pleno del derecho a la libre manifestación y a la protesta dentro de los cauces legales, que es una irrenunciable conquista democrática de todas y todos y que debemos ejercer a plenitud”, indicó Córdova.

“A ti que defiendes al INE y a nuestra democracia, muchas gracias. Nuestro sistema democrático es una obra colectiva y su defensa también es responsabilidad de toda la ciudadanía”, dijo.

También, en entrevista con Carlos Loret de Mola, para Latinus, Córdova Vianello dijo que ha propuesto en varias ocasiones reunirse con el presidente, Andrés López Obrador, con el objetivo de explicarle el funcionamiento del sistema electoral.

“Yo he pedido, varias veces plante la posibilidad y la necesidad de reunirnos con el presidente. Entre otras cosas para explicarle el sistema electoral, porque su discurso está plagado de falacias y de equívocos. Entonces, explicarle por ejemplo cuánto cuesta el INE… lo que me dijeron en su momento interlocutores fue que no quería reunirse conmigo para que no se diera la impresión de que se estaba metiendo con las cuestiones electorales”, afirmó.