El gobernador Miguel Barbosa, sentenció que ni los gobiernos de cualquier nivel, o los partidos políticos, deben influir en la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el nombramiento de tres consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya definición debe quedar el 29 de octubre.

“No se deben meter los gobernadores, ni los políticos a influir en la decisión del Consejo General del INE, es lo primero y así debe de ser porque luego vienen designados con inclinaciones a favor de partidos políticos, con vinculaciones, con políticos y no es sano”, sostuvo.

Miguel Barbosa confió en que los próximos consejeros electorales no tengan vínculos políticos, que ejerzan una adecuada función, que hagan respetar la ley electoral, que se conduzcan con imparcialidad y que provoquen procesos electorales equitativos.

Cuestionado en torno al proceso de selección que lleva acabo el INE para la definición de tres espacios en el IEE, el mandatario local refirió que los nuevos funcionarios electorales deben conducirse siempre con apego a la ley.

“Esperamos que administren las leyes electorales, las apliquen y que provoquen procesos electivos equitativos, autónomos, en donde la única regla sea aplicar la ley y que de esos procesos salgan autoridades democráticamente electas, es lo que esperamos nosotros”, dijo.

El gobernador manifestó respeto por el proceso de selección que llevan a cabo consejeros del INE, pues dijo que Puebla ya vive otro tiempo en el que ya no se ejercen presiones a las autoridades electorales, como fue en el pasado cuando gobernantes influían con amenazas y presión para hacer su voluntad.

“Tengo un profundo respeto por las autoridades electorales, mi gobierno no amenaza, no presiona, no como lo hacían los gobiernos anteriores, con sus operadores siniestros, que no digo nombres, pero ustedes saben a quiénes me refiero que los amenazaban”, dijo.

Y es que, el INE llevó a cabo la etapa de las entrevistas a los aspirantes a consejeros electorales locales, por lo que en breve emitirá una determinación con respecto a quienes sustituirán a los consejeros Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis González López y Juan Pablo Mirón.

El proceso de selección

Siguiendo lo que marcó la convocatoria emitida por el INE ya se llevó a cabo la etapa de entrevistas a doce personas, aspirantes a consejeros electorales, por lo que a mas tardar, el 29 de octubre, el INE definirá a los tres nuevos consejeros electorales del IEE.

En la lista de aspirantes a estos cargos se ubican: Marcelina Sánchez Muñoz, Edith Aranzasú Abad Bazán, Faustino Becerra Tejeda, Juan Carlos Rodríguez López, Susana Rivas Vera, América Serrano García, Christian Toledo Angüis, Juan Manuel Crisanto Campos, Sarahí Ríos Casas, Adriana López Bello, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Waldo López Blanco.