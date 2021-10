El ex candidato al gobierno del estado y exalcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero , rechazó que haya renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para sumarse a las filas de Morena; sin embargo, dijo que apoyará a Ignacio Mier Velasco en el caso de que sea el candidato al gobierno del estado en 2024.

"Nacho Mier es mi amigo, si decide participar en el 2024 y, estoy seguro que habrá muy buenas propuestas de parte de Nacho Mier porque lo conozco y hemos trabajado juntos, se que tiene un conocimiento importante de Puebla y las políticas públicas, seguramente estaremos no solo en el diálogo que mantenemos permanentemente sino construyendo junto con el proyectos para Puebla ", dijo.

#Ahora 💡 @EnriqueDogerG_ afirma que el legislador morenista @NachoMierV es su amigo y asistió a una reunión a la que fue invitado, pero niega rotundamente haberse ha unido a @MorenaEnPuebla. 🤨



Vía @EsImagen 📹 pic.twitter.com/mln72rgb8K — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 26, 2021

En conferencia de prensa, el priista dijo que no niega a sus amigos y reconoció que acudió a un desayuno que encabezó Ignacio Mier Velazco, el pasado domingo; sin embargo, rechazó ser el organizador de este evento.

Doger Guerrero afirmó que es un ciudadano que no tiene un cargo público y que tiene a salvo sus derechos político-electorales , por ello afirmó que seguirá opinando en torno a la vida política de Puebla, refirió que a la entidad le hace falta la unidad y respeto entre todos y caminar juntos en donde haya coincidencias.

En torno a las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que es mala idea que se sume a Morena , Doger Guerrero sostuvo que respeta al gobernador, dijo que las elecciones de 2018 quedaron atrás y para el 2024 aún falta mucho , por lo que no hay definiciones en ningún partido político.

Doger Guerrero afirmó que antes que ser militante de un partido político es poblano y le interesa lo que ocurre en Puebla, sostuvo que es importante mantener el respeto, el diálogo, la unidad, ya que hace daño la polarización.

Néstor Camarillo no tiene autoridad para citar a cuentas a Doger

Por otra parte, Doger Guerrero criticó al dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, afirmó que no tiene calidad para pedirle cuentas, por haber acompañado a su amigo Ignacio Mier Velazco a una reunión política.

El priista argumentó que en todo caso debería llamar a cuentas a todos los priistas quienes desde 2018 y 2019 trabajaron a favor de Morena , incluso se refirió al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jorge Estefan Chidiac, pues afirmó que en las elecciones extraordinarias apoyo al partido lopezobradorista.

"No tienen no tiene ninguna autoridad para llamarme a cuentas porque si se tratara de llamar a cuentas se va a tardar mucho, porque muchos priistas hicieron campaña por Morena, para empezar su compañero coordinador de los diputados locales, Jorge Estefan, and haciendouvo campaña en 2019 por Morena y ahora es diputado del PRI y, trabajo en el gobierno estatal que fue favorable a Morena, entonces porque no empieza a pedirle cuentas a sus compañeros de curul antes que a un militante más " , dijo el también ex legislador federal.

Doger Guerrero dijo que en su partido hace falta mucho diálogo, discusión y autocrítica, pues "no la ha habido para ver qué es lo que vamos a decidir en el futuro" , dijo.