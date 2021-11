El gobernador, Miguel Barbosa, afirmó que es respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, por lo que rechazó que su administración se haya entrometido en la elección para elegir a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y confió en que pronto haya resultados favorables para todo el panismo poblano en el que todos reconozcan el triunfo de quien sea su dirigente por los próximos tres años.

Lo anterior, luego de las acusaciones de Genoveva Huerta Villegas, quien afirmó que gobiernos morenistas se entrometieron en la elección interna del PAN.

El mandatario puntualizó que no conoce a Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, tampoco ha hablado con ella y aclaró que, a diferencia de los gobiernos anteriores emanados del PAN, el gobierno que él encabeza no se entromete en los partidos.

“El gobierno del estado de Puebla es respetuoso de los partidos políticos, de todos, yo respeto a los partidos políticos y mantengo con ellos una relación sana con todos, respeto a los dirigentes a las direcciones políticas de dichos partidos, mantengo una posición de tener diálogo, tener respeto por ellos”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta refirió que en el pasado, varios ex dirigentes partidistas cobraban en el gobierno del estado, incluso varios secretarios estaban metidos en las decisiones de los partidos y eran operadores partidistas.

“Respeto su vida interna, no es como antes, que gobiernos anteriores del estado se entrometían en la vida de partidos políticos, sus secretarios de gobernación y muchos secretarios del gabinete de muchos gobiernos anteriores se metían a la vida interna de los partidos”, dijo el gobernador.

El mandatario confió en que se resuelvan las diferencias del PAN y sea quien sea la dirigente de este partido, los panistas coincidan y reconozcan los resultados, esto ante las impugnaciones que anunció Genoveva Huerta Villegas, por la elección del pasado domingo cuando los panistas salieron a las urnas para elegir a la presidenta del Comité Directivo Estatal del albiceleste.

“Yo deseo y estoy seguro que pronto en el PAN van a tener un resultado sobre este proceso que lo reconozcan todos, que se resuelva conforme a la legalidad, deseo lo mejor a la vida interna de los partidos y deseo lo mejor al PAN en este proceso y a sus contendientes, les deseo lo mejor, yo no me meto, no conozco a Augusta Díaz de Rivera, no la conozco nunca he tenido la oportunidad de platicar con ella y nunca he tenido hablado con ella”, dijo.

El mandatario local fue cuestionado en torno a las declaraciones de la candidata a la dirigencia estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, hechas a través de redes sociales, quien afirmó que los gobiernos de Morena, el PRI, el PAN y el PRD se entrometieron en la vida interna de este partido.

Secretarios que se metieron en la vida interna de los partidos se fueron

El gobernador recordó que hubo secretarios del gobierno quienes no entendieron que en su administración está prohibido meterse en temas partidistas, por ello es que salieron de la administración pública estatal.

“Quienes no lo entendieron se fueron de mi gobierno”, dijo el gobernador, quien puntualizó que la visión de su gobierno es diferente y es respetuoso de la vida de cada partido político.