En Puebla hay gobernabilidad, destacó el gobernador, Miguel Barbosa, quien llega a su tercer informe de actividades con un ambiente político sano y estable, salvo el caso de Coyomeapan en donde un grupo de inconformes arrastran un tema del proceso electoral ordinario 2021, el resto de los municipios se encuentran en paz, en orden, mientras que con todos los sectores de la sociedad ha mantenido el diálogo y respeto.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal rendirá su informe de actividades este martes en el Congreso del Estado, será austero y confió que los próximos gobiernos lo hagan así, de forma austera, sin la concentración de gente como se acostumbró en el pasado cuando venían aplaudir a los gobernadores en turno y cuando solo era un acto de fantochería.

“Tenemos un ambiente político social tranquilo en el estado, salvo la de Coyomeapan, no se si esta tomada y están planteando sus asuntos y se cometieron hechos irregulares, pero hay un ambiente social tranquilo en el estado. Todos los días estamos pendientes”, dijo el mandatario local.

En punto de las 9:30 horas de este martes 14 de diciembre, arrancará la sesión solemne en el Congreso del Estado.

La llegada del mandatario local será poco antes de las 11:00 horas para que entregue un documento de informe de sus actividades, emitirá un mensaje político a la sociedad y dará cuenta del estado que guarda la administración pública estatal.

Barbosa Huerta refirió que su gobierno ha respondido a los poblanos en materia de seguridad, protección civil, salud y para generar bienestar, además de priorizar el diálogo y mantener relaciones institucionales sanas con partidos políticos, ayuntamientos, órganos electorales y empresariales, entre otros, “atendemos todo, somos firmes, respetuosos y resolvemos las cosas”, dijo el mandatario estatal.

Se acabó el acarreo en los informes de gobierno

El gobernador, Miguel Barbosa, también dijo que se acabaron los acarreos de gente para los informes de gobierno, refirió que su rendición del estado que guarda la administración pública será de forma austera, pues los tiempos en los que llegaban 10 mil o 20 mil personas a aplaudir se acabaron.

“Eso no, eso ya no y ojalá que nunca regrese, formas políticas antiguas ya no y ojala que nunca regresen, quien quiere que regresen. Yo voy a ir solo”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal comentó que el informe de actividades será austero, sin gastos extraordinarios para la concentración masiva de personas y la llegada de invitados políticos locales y nacionales, señaló que la rendición de cuentas debe ser en el Congreso del Estado y ante los ciudadanos de Puebla.