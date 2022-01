Sin mayor incidencia se ha llevado a cabo el proceso de elección de presidentes de las juntas auxiliares, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin embargo, el gobernador, Miguel Barbosa, pidió a las autoridades municipales “que no quieran hacerse a un ladito” y asuman con responsabilidad este proceso.

“Que los municipios asuman que es una elección de juntas auxiliares municipales, que no quieran hacerse a un ladito los ayuntamientos para que sea el Instituto el que les organice las elecciones, no, no, por favor, esas mañitas, las conocen todos, se hacen a un ladito, que sea el Instituto para que no le cueste nada al municipio, no, hay que platicarlo, parecen que no entienden, pero sí entienden, que se platique todo para que salga bien”, dijo el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que la elección de alcaldes auxiliares en 700 demarcaciones es importante, ya que esto es determinante para la vida política y social en los municipios, pues hay incluso juntas auxiliares que son más grandes que las cabeceras.

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal cada Ayuntamiento debe organizar las elecciones de las juntas auxiliares, pero además los partidos políticos están impedidos para participar en este proceso, pues es un tema ciudadano, sin embargo, en varias demarcaciones, los candidatos a las alcaldías están identificados con colores partidistas.

Con respecto al proceso de las Juntas Auxiliares, la titular de la Segob, Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que no hay incidentes por el momento, “se están llevando a cabo conforme a lo planeado, hay las impugnaciones propias que el proceso implica, de gente o grupos que sienten que han quedado fuera, pero no tenemos ningún registro, reporte o queja”, dijo la secretaria.

Exhorta Miguel Barbosa a que proceso extraordinario sea en paz

Por otra parte, el gobernador exhortó a quienes intervienen en los procesos electorales extraordinarios en Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan a realizar un proceso en paz y tranquilo, pues el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició el proceso y el 6 de marzo son las elecciones en las tres demarcaciones.

“Para llevar a cabo elecciones extraordinarias en paz, democráticas, siempre bajo los principios de la legalidad y bajo el respeto entre las personas de la misma comunidad, para que se instalen gobiernos con mucho respaldo social, San José Miahuatlán y Teotlalco son municipios pequeños en donde debe haber consensos muy amplios y elecciones tranquilas, Santa Rita Tlahuapan hay una conflictiva más compleja que hay que acompañar y ahí Gobernación del Estado tiene que hacer mucha labor política”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que debe haber condiciones de un ejercicio libre del voto y que todo camine en términos de la ley.