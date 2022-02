El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que no hay proyecto formal por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para la atracción de la concesión del Tren Turístico de Puebla.

El tren ya no funciona a partir del primero de enero, debido a que dejaba pérdidas económicas al estado, en reiteradas ocasiones, el mandatario local se refirió al tren como un proyecto fracasado y que solo mermó las finanzas estatales, sin beneficio alguno.

A pesar de que los integrantes del CCE pidieron diálogo con autoridades estatales para presentar un proyecto relacionado al Tren Turístico, solo se entabló una reunión con el titular del Organismo Público Descentralizado “Carretera de Cuotas”, Juan Carlos Moreno Valle, sin embargo, no hubo la presentación de un plan.

“No hay un proyecto, se entrevistaron el presidente del CCE, el día de ayer, con Juan Carlos Moreno Valle, director de Carreteras de Cuotas, el director de Carreteras de Cuotas les pidió un proyecto formal y no hay tal todavía, no hay tal proyecto formal, que no se diga algo que no existe todavía, esta la propuesta de parte del CCE para poder analizarse”, dijo el gobernador.

El mandatario local abundó que si el CCE pretende la concesión para operar el tren turístico ellos tendrán que invertir, pero sin subsidios y sin recursos estatales del gobierno del estado, “podría pensarse que alguien va a recibir subsidio para manejar el tren turístico, no, no, no para nada, entonces estamos esperando el proyecto”, dijo el mandatario local.

El tren turístico dejó de funcionar a partir del primero de enero, debido a que por usuario, el gobierno del estado gastaba mil 500 pesos de recursos estatales, pero además este proyecto no trajo algún beneficio económico, como se pensó.

El tren turístico tuvo una millonaria inversión para su funcionamiento, pero no se reflejó en la atracción de turistas, por lo que autoridades estatales consideraron que fue un proyecto fracasado del gobierno del PAN.

CCE pidió concesión del tren turístico

Fue en una conferencia de prensa, cuando integrantes del CCE refirieron que solicitarían al gobierno del estado la concesión del tren turístico y de esta forma rescatar este proyecto que impulso Rafael Moreno Valle Rosas, pero que solo mermo las finanzas estatales, según autoridades estatales actuales.

Los empresarios del CCE solicitaron una reunión con autoridades para presentarles un plan para este tema, sin embargo, el lunes solo se llevo a cabo una primera reunión sin mayor avance, esto con el titular de Carreteras de Cuota.