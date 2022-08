Roxana Luna se une a la lista de políticos que alzan la mano para participar en las elecciones a realizarse 2024.

La representante del Sol Azteca aseguró que en caso de que no se concrete la alianza, ella está preparada para asumir su responsabilidad dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que determinen dónde puede estar; consideró que les convendría ir solos.

En entrevista para Intolerancia Diario Roxana Luna explicó que su futuro político es incierto, al recordar que la vida cambia cuando se toman decisiones personales.

"En la vida se va priorizando, pero también no olvido mi responsabilidad como militante, del partido, una dirigente de izquierda, y también me he puesto al servicio del partido, si es que hay necesidad de ir a la candidatura solos porque eso puede ayudar mucho, pero se esperaran los tiempos”.

Dijo que si hay que construir una coalición se espera que se tomen las mejores decisiones.

"Estamos obligados a definir una nueva ruta del partido, no quiero que se vea como un asunto personal sino de que puedo ayudar, y en lo que pueda lo voy a hacer”.

Roxana Luna recordó que fue candidata a la gobernatura en 2016y bajo condiciones adversas, por lo que añadió que solo aquellos que ya pasaron por ahí saben que ser candidatos se vuelve un sacrificio, pues el serlo no garantiza un triunfo, implica recursos, tiempo y hacer campaña, "no es solamente de decir yo quiero".

“Estoy dispuesta a eso y más porque el quehacer político es una decisión de vida, dedicarle tiempo y mi vida al PRD y eso estoy haciendo, y si ayuda a contribuir a fortalecerlo, aquí estoy”.

Comentó que 2016 vivió la persecución, hubo etapas sin dinero, sin medios de comunicación, sin aliados, y todos estaban al servicio del poder.

Aún así, recalcó la importancia de haber conseguido casi el 4% de los votos, por su propia cuenta; "al final quien se sumó fue Luis Miguel Barbosa, pero se hizo pasión y mucho amor para fortalecer a la izquierda que representa el PRD".

La situación del partido

Roxana Luna reconoció que el PRD está en una crisis complicada dentro del partido y depende mucho de las decisiones que tomen las dirigencias.

“Si quienes dirigen el partido siguen pensando que es un asunto personal, creo que el futuro no va a tener buen fin; sin embargo, hay quienes creemos que el PRD es un instrumento para cambiar la situación económica, política y social del país, las cosas serán diferentes, si se está con la gente".

Indicó que el llamado es a fortalecer al partido y poder seguir incidiendo en la vida política del estado de Puebla.

“Nosotros vemos el quehacer político en un aspecto social, y otros como un asunto meramente económico, y creo que la política es para hacer realidad el cambio social que está pidiendo la gente. Tenemos la tarea principal de ver la política como un medio de transformación”.

En ese sentido, aseguró que la situación que se está viviendo, en Puebla y a nivel nacional con la inflación son temas donde el partido está regresando.

"(La inflación, la carestía) son una bandera que nos permite regresar a la gente, hoy traemos la propuesta de 10 pesos el kilo de tortilla".En Puebla se está haciendo realidad con el programa de abasto a 13.50 y también se ha dado un lucha importante con las escuelas de tiempo completo que fue algo que se visibilizó al ser una afectación directa con los menores, con las madres trabajadoras que no tienen dónde dejar a sus hijos, y hoy se viven las consecuencias”

"Lo último es qué está planteando al gobierno, es que plantee un política publica para garantizar que todos los niños que van a regresar a la escuela, tengan las garantías desde útiles escolares".

Sobre si ha cambiado de rumbo el PRD, respondió “nos quedamos con lo que dejó una mayoría ficticia en un gobierno, y hoy se ve en Morena, lo mismo que pasó en el PRD cuando el gobernador decidió adjudicarse del partido, y entró en un proceso de afiliación, la cuestión es que no se ha logrado cohesionar ni empatar agendas y es algo que genera un conflicto de cómo se ve el quehacer político".

“Espero que quien hoy dirige el PRD esté en condiciones de dar un vuelco a su discurso, de dar una nueva alternativa, y si no pues que el PRD nacional y quienes dirigen el partido, que asúmanlas consecuencias”.

“El asunto de las multas y lo que se vive, tiene que ver con las omisiones del recurso público, y me sumo al llamado que el PRD sea auditado pues es un recurso que es de interés público y estamos obligados a transparentar, el dinero es producto de la suma de muchos militantes que decidieron votar por el partido y creyeron”.

Sobre si les alcanza para conservar el registro, consideró que sí, y depende mucho de las decisiones que se tomen.

“Estamos trabajando para fortalecer al partido, en el caso de Roxana se tiene el programa de abasto de 45 pesos las despensas de frutas y verduras, estar cerca de la gente”.

Llamado al retorno de perredistas

Por otras parte tras el proceso interno del partido en el gobierno dijo “Me sumo al llamado a los compañeros de Morena a quienes les dijeron que las cosas iban a cambiar, a que regresen al PRD, ellos requieren de un instrumento que es un partido político, y aquí estamos, ya nos conocemos, ya se dieron cuenta que las prácticas y las formas siguen siendo las mismas del pasado. En el PRD podremos pelearnos, pero nos ponemos de acuerdo”.