Ante los problemas de inseguridad que se presentan en el municipio de Tecamachalco, sin que haya respuesta por parte del presidente municipal, el líder estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, recomendó que las autoridades municipales mejor 'renuncien' (soliciten licencia).

En entrevista el también diputado local lamentó los últimos hechos de violencia que se presentron y la ausencia de una autoridad respondiente, por lo que, dijo, que si el alcalde no puede garantizar la seguridad en su municipios, es mejor que deje el cargo.

En el mismo sentido se refirió a la presidenta municipal de San Martín Texmelucán, Norma Layón.

Condenó las ejecuciones registradas en ambos municipios en las últimas 24 horas y el clima de inseguridad que priva y tiene cansada a la población que diariamente sale a las calles con el temor de ser víctima de la delincuencia.

Explicó que las autoridades municipales están obligadas a brindar las condiciones mínimas de paz y tranquilidad a los ciudadanos, sin embargo, ambos ediles están demostrando su incapacidad para combatir a los grupos delincuenciales.

“Si no pueden con el cargo los invito a que lo dejen, realmente los ciudadanos están cansados y el llamado es pónganse a trabajar y si no pueden con el cargo déjenlo para alguien que sí tenga el tiempo y que vivan los municipios, porque la mayoría de alcaldes se vienen a vivir a Puebla y ya no están en sus municipios, entonces, requerimos responsabilidad, requerimos que realmente se pongan a trabajar”.

Camarillo Medina reclamó a los presidentes municipales asumir una postura responsable y cumplir con su obligación de contar con los elementos necesarios para vigilar las calles, capacitarlos y dotarlos de armamento y patrullas para enfrentar a la delincuencia.

Policías sin armas

Anteriormente el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Solís Valles, advirtió que el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos no ha certificado a sus policías, por lo tanto carecen de armamento.

El legislador expuso que ese está siendo uno de los principales problemas de los presidentes municipales que a un año de haber tomado posesión no han cumplido con la certificación de los elementos y ante ello la Secretaría de la Defensa Nacional no les otorga los permisos para la portación de armas.

Solís Valles cuestionó las declaraciones del edil quien aseguró que en este municipio no hay problemas de inseguridad a pesar de la ejecución, en pasados meses, de tres agentes ministeriales y el hallazgo de cadáveres en su territorio.

Enfatizó que son muy pocos los elementos de la policía municipal que custodian Tecamachalco, pero ninguno de ellos está certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y tampoco tienen armamento.

“Lo invitaría a que le echara ganas y certificara a sus policías porque ni charpes tienen, entonces, después de los lamentables sucesos que tuvieron creo que debería estar muy ocupado en que cuando detengan a delincuentes sus policías estén certificados para que estos puedan cumplir con los protocolos, creo que hay que empezar por ahí porque si no tienes policías certificados no puedes decir que no pasa nada”.