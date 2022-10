Mientras el coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac advirtió que el diálogo con el gobierno del estado no es sinónimo de sometimiento, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reconoció que la agenda del Revolucionario Institucional no es de ruptura, sino de construcción.

Al rendir su primer informe de labores los siete integrantes de la bancada del PRI (Jorge Estefan Chidiac, Isabel Merlo Talavera, Norma Reyes Cabrera, Laura Zapata, Néstor Camarillo Medina, Adolfo Alatriste) en el que se indicó que una de cada cuatro iniciativas o acuerdos presentadas por el grupo han sido aprobados, se destacó la capacidad de llegar a acuerdos.

El coordinador de la bancada, Jorge Estefan Chidiac, señaló que no es normal que un gobernador distinto a una bancada asista a un informe, y tampoco es normal que haya entendimiento y la disposición para tener acuerdos, y destacó el entendimiento que se ha tenido con el gobierno.

“Siempre la oposición debe oponerse, pero no es sinónimo de exclusión, la oposición está para detener los excesos del poder, pero en Puebla no ha cometido excesos en el trato con el Congreso”.

Dijo que por ello se ha correspondido a las iniciativas, y la bancada del PRI no es un testigo mudo de lo que sucede, “participamos en las discusiones en los debates siempre se hablan las cosas con tolerancia y respeto de las bancadas”

Aseguró que se ha tenido el valor porque dicen que un político que no acepta la crítica y le tiembla la mano para tomar decisiones, no es digno del cargo

“Nosotros hemos estado de acuerdo cuando ha habido decisiones complejas como la actualización de las tarifas del agua potable, o el derecho de alumbrado público ya que sería fácil para la oposición subirse al camión y tratar de frenar al gobierno. Si las iniciativas son sensatas, y buenas, con valor se enfrenta la problemática y han contado con los votos a favor".

El legislador señaló que ha habido generosidad para aprobarle a los municipios de Puebla las concesiones que ha requerido, como las aprobadas al presidente de la capital, Eduardo Rivera Pérez, y fue por unanimidad una vez que la bancada mayoritaria tampoco regateó.

Lo que envíe el gobernador habrá disposición para dialogarlo antes, como se ha hecho con las bancadas.

Señaló que hay que mandarle el mensaje a la población del estado ya que el PRI es un partido serio, el grupo parlamentario actúa con responsabilidad, se antepone el interés público al personal, y que no se malentienda que cuando la oposición acompaña al gobierno lo hace con un interés malsano o por sometimiento, sino por convencimiento.

Resaltó el trabajo del presidente de la Junta de Gobierno Sergio Salomón, que ha tenido la capacidad de diálogo, ya se han llegado a acuerdos.

El PRI construye

El gobernador Luis Miguel Barbosa, al hacer uso de la palabra aclaró “Que me inviten a participar a testimoniar, y voy donde me invitan voy y no es extraño ir a un informe. Véanme participando y dialogando con todas las fuerzas y grupos parlamentarios”,

Al referirse a los diputados del PRI reconoció que son sus perfiles, verdaderos estereotipos de lo que es el PRI, “he tenido la oportunidad de dialogar con dos legislaturas y ha sido más con la LXI, con todas las bancadas se da el diálogo”.

Sostuvo que la agenda del PRI no es la ruptura, sino la construcción, “la ruptura aleja a las posiciones políticas de la sociedad, que no quiere reproches, y hoy hay un proceso constructivo, rumbo a la construcción de acuerdos. llámense legislativos, políticos, electorales pero que no rebase la sociedad”.

Comentó que como senador de la república le dijo al presidente que por el bien de México el PRI tenía que transformarse, pero no se transformó, “hoy se está transformando, y así debe ser, qué le pasó al PRD, no se transformó, se volvió la cola de la derecha”.