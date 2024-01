El cierre de precampaña de los precandidatos a gobernador, Eduardo Rivera Pérez y a alcalde, Mario Riestra Piña, fue arropado en la Romero Vargas por la presidenciable Xóchitl Gálvez Ruiz, militantes del PAN-PRI-PRD-PSI, el dirigente nacional de AN, Marko Cortés Mendoza, funcionarios y regidores del Ayuntamiento, con la consigna de dar un mejor rumbo a Puebla.

Rivera Pérez advirtió que se comprometió a entre la democracia a Puebla, al igual que un mejor servicio de salud de calidad, la seguridad y la paz en Puebla, pero también a desterrar a Morena.

Además los precandidatos contaron con el apoyo del exgobernador, Melquiades Morales Flores, los alcaldes Adán Domínguez Sánchez de Puebla y Edmundo Tlatehui de San Andrés Cholula; la senadora, Nadia Navarro; diputados federales Ana Teresa Aranda y Humberto Aguilar, pero también el de los dirigentes del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández; PRI, Néstor Camarillo Medina; PRD, Carlos Martínez Amador y PSI, Carlos Navarro Corro.

El aspirante a gobernador, reveló que con Xóchitl, tiene un compromiso, que cuando sea presidenta de México que hoy puede ser público, "le dije Xóchitl, cuando seas presidente de la República me vas a apoyar con un chingo de recursos para el estado de Puebla, para el municipio de Puebla y todas las regiones de nuestro hermoso estado de Puebla".

Ante Gálvez Ruiz y sus simpatizantes, subrayó que durante su recorrido por el estado sintió es un gran ánimo, determinación, fuerza y coraje que demuestran unidad y que su alianza es poderosa que dio grandes resultados en Puebla capital.

"Durante la elección pasada salieron las y los ciudadanos libres, y arrasamos a Morena, y ganamos la elección por 21 puntos porcentuales en Puebla capital".

Advirtió que con Mario Riestra arrasarán en la ciudad y en la entidad, durante el próximo proceso democrático.

Bajo esa perspectiva pidió a las y los militantes, y simpatizantes hacer equipo y trabajar en unidad porque existen piedras, troncos echados a perder y hierva mala, que se deben de desechar, como el tema de seguridad de abrazos y no balazos que no ha servido de nada.

“Es necesario quitar esa piedra enorme de la inseguridad con esa estrategia de abrazos y no balazos que no funciono en el país; fuera Morena, hay que ir a quitar esos troncos tan pesados y echados a perder, y hay que quitar la hierva mala que divide al país en lugar de unirlo. Les pido que para abrir el camino nos unamos y trabajemos en equipo, que vayamos a convencer a nuestras amigas y amigos”.

Ante esa perspectiva, Mario Riestra, aseguró que aquí están los candidatos chingones que le van a dar a Puebla el cambio de rumbo que se merecen.

Refrendó que en la coalición PAN-PRI-PRD-PSI, están los mejores candidatos, aquellos que sí saben cambiarán el rumbo del estado y la ciudad, por esi los de Morena tienen miedo y andan nerviosos.

Precisó que hoy se siente un mucho mejor ambiente y por eso tienen miedo los de enfrente, por eso están nerviosos, porque le han quedado a deber a los poblanos, porque saben que el cambio está cerca.

"Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día tan importante”, indicó el panista.

Diferencia enorme entre el candidato de Morena y Lalo Rivera; es un hombre honesto y muy trabajador, aseveró Xóchitl.

La precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruíz, precandidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), subrayó que cuando gobernó el PRI y el Pan Puebla todo estaba mucho mejor, pero lamentablemente los malos priístas se cambiaron a Morena aunque ahora pateen el pesebre, como Alejandro Armenta.

“No se preocupen de esos malos priístas que ya se fueron, no se preocupen, ahí había cientos de años de prisión entre todos y a lo que se fueron fue a buscar impunidad porque brincaron, el candidato de Morena que no venga con la manga del muerto porque estuvo en el PRI, así que no patee el pesebre porque ahí estuvo muchos años y si él decidió irse es su problema, pero que no nos vengan a decir que porque se fueron al otro partido son unos santos”.

Acentuó que Riestra Piña y Rivera Pérez tienen todo su apoyo ahora y en el futuro.

“Mario, hago el compromiso de que los fondos para la seguridad municipal van a regresar, también hago el compromiso con Lalo, por supuesto vamos a lograr juntos que Puebla regrese a la senda del éxito”, concluyó la presidenciable.