La comunidad estudiantil de la Escuela Libre de Derecho abordó al candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, por temas como salud, medio ambiente, oportunidades para personas con capacidades diferentes y movilidad.

Durante un intercambio que duró dos horas con estudiantes y catedráticos de esta casa de estudios, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México fue interrogado sobre la efectividad de los programas como “Jóvenes por el Futuro”, la desaparición del Seguro Popular, el tratamiento de aguas residuales y qué hará para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

El candidato de Sigamos Haciendo Historia participa en un encuentro con académicos y alumnos de la Escuela Libre de Derecho.



Vía @Luclamari 📹 pic.twitter.com/FdmhVg81kY — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 18, 2024

América, alumna de derecho, puso en duda la entrega de dinero a jóvenes en el país, ya que dijo los 7 mil 572 pesos que reciben mensualmente, es más de lo que gana un médico pasante; además reprochó que ve carencias de medicamentos y mala atención para pacientes con cáncer.

Frente a ello, Armenta reconoció que el tema de salud es complejo y planteó que si gana la elección del 2 de junio lo atendería principalmente con el uso de tecnología, tanto para producir en Puebla medicinas de bajo costo que no sean de patente como para fabricar aparatos que ayuden en la rehabilitación de pacientes.

Dos ideas más que planteó llevaría a cabo, son la instalación de 6 mil casas de salud y elevar el nivel del Centro de Estudios en Robótica y Automatización Mecatrónica (CERAM) para desde ahí fabricar insumos.

“El 80% de los problemas de salud que no son preventivos, se atienden clínicamente y podemos usar la tecnología (…) la tecnología nos va a permitir que los técnicos en medicina puedan estar en las 6 mil casas de salud que vamos a poner en todo el estado, para que los poblanos tengan acceso a los primeros servicios de salud, la salud es un derecho, aunque ya no tengamos competencia, porque el Estado ya no administra los servicios de salud ”, comentó en alusión a la transición que vive Puebla al modelo de IMSS-Bienestar, para dejar en manos del gobierno federal el área de salud.

Uno de los maestros de esta casa de estudios preguntó al candidato morenista sobre su propuesta para el tratamiento de aguas residuales, dada la contaminación que hay la entidad y sus consecuencias para la salud, a lo que Alejandro Armenta respondió que es “ambientalista” y que tiene pensado desde hacer un mejor aprovechamiento del agua hasta crear la Universidad del Desarrollo y la Sustentabilidad, para darle salida a asuntos en materia ecológica.

También hubo preguntas ligadas a transporte público, movilidad y oportunidades para jóvenes, donde el candidato morenista se detuvo a explicar sus propuestas de los últimos primeros 16 días de campaña, como son el lanzamiento del Cablebús en Puebla capital, un programa especial de titulación, apoyos económicos para estudiantes que realicen su servicio social, entre otros.