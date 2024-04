Las acciones de los gobiernos para combatir la inseguridad en San Martín Texmelucan no funcionan, además, no hay una coordinación de los tres órdenes de gobierno porque no se ven operativos y eso abre las puertas a que la delincuencia opere en total libertad.

Así lo aseguró Abraham Salazar, candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano, quien agregó que tampoco la policía municipal ofrece resultados alentadores a favor de los ciudadanos quienes hoy viven con miedo.

“Lo único que se ve son muy pocos policías, los cuales son identificados por los ciudadanos porque solo se dedican a extorsionarlos, además, a la gente que viene de otros municipios y de otros Estados también padecen lo mismo y eso es lo que preocupa”.

Además, señaló, no hay una cantidad de policías necesarios donde un ciudadano pueda sentirse seguro, además, lo más grave es que no existe confianza ante los policías municipales.

Por eso, ante ese escenario, el aspirante a alcalde de San Martín Texmelucan por el partido naranja aseguró que, los cambios que deben llegar de entrada, es trabajar en la proximidad social con los ciudadanos.

Asimismo, dentro de las obligaciones que se compromete a cumplir desde el inicio de su gobierno, será recuperar la confianza de la policía, con una nueva policía y regresar su presencia a las 11 Juntas Auxiliares del municipio.

Y es que, aseveró, se encuentran en estos momentos sin esa presencia y esto genera que la delincuencia se sienta en confianza porque al no haber policía y no hay prevención del delito, San Martín Texmelucan es una puerta abierta a la inseguridad.

Sin embargo, reiteró su llamado a los ciudadanos texmeluquenses para que este 2 de junio voten por su proyecto, que les garantizará la seguridad pública desde el primer día de gobierno, para devolverles la tranquilidad que han perdido en los últimos 6 años.

Por eso, Abraham Salazar, reveló que, en sus recorridos ha obtenido excelente respuesta de los habitantes de esa demarcación municipal, “ya visitamos las 11 Juntas Auxiliares y vemos que los ciudadanos ya optan por nuevas opciones, porque saben que buscan el cambio”.

El candidato a presidente municipal en San Martín Texmelucan por Movimiento Ciudadano dijo que, al tocar una puerta, al encontrarse a un ciudadano en la calle, al visitar un negocio, todos piden seguridad, “todos los ciudadanos es lo primero que piden”.

Ante eso, dijo que, con tantas necesidades que tiene el municipio ya no hay interés en otras acciones, porque todos los ciudadanos piden seguridad para San Martín Texmelucan.

Además, exigen acabar con la corrupción que ha imperado en el municipio en los últimos 6 años porque la ciudadanía está cansada de lo que sucede, porque tienen miedo de salir a las calles, de estar en sus negocios, incluso de estar en sus casas por toda la inseguridad que se ha visto en el municipio.