Por segundo día consecutivo, se registraron enormes filas para la vacunación contra Covid para niños en Puebla, en los cinco puntos que acondicionó la Brigada Correcaminos.

Desde la noche anterior, cientos de padres de familia llegaron a formarse a todos los puntos, pero sobre todo al Hospital del Niño Poblano y Centro Expositor de Puebla, donde pernoctaron.

Algunos solo con cámara, otros con cobijas y los más arriesgados solo en mangas de camisa, llegaron para apartar lugar, luego de las aglomeraciones del día anterior.

La mayoría de estas personas llegaron con al menos 10 horas de antelación, ya que señalaron que no podían acompañar a sus hijos más tarde, debido a sus trabajos

“Estamos desde anoche porque no me dieron permiso en mi trabajo para faltar, por eso vine, ya mis dos niños con su mamá me alcanzan al rato ya que abran la vacunación”, sostuvo un padre de familia que llevaba por lo menos diez horas en el lugar.

La Secretaría de Salud anunció que se pretende vacunar a más de 100 mil niños en Puebla capital, por lo que ante la buena respuesta, se extendió un día más la jornada, la que concluirá el próximo viernes 1 de julio.

Tras la balacera registrada un día antes en el Centro de Salud Francisco I. Madero, la Secretaría de Salud de Puebla anunció que quedará cerrado temporalmente ese punto de vacunación.

Las personas que les tocaba este miércoles 29 y jueves 30 de junio acudir a dicha sede, se les espera en los CESSA´s La Libertad y Romero Vargas.

En tanto, los otros tres puntos de vacunación son Hospital del Sur y del Niño Poblano, así como el Centro Expositor de Puebla en la zona de los Fuertes.

En todos los lugares se registran kilométricas hileras, en las que padres de familia son acompañados por sus menores hijos, que en la gran mayoría de los casos, no acudió a clases.