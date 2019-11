Una de la izquierda derechizada, los personeros y mentirosos

Un conjunto de personajes de la escena pública busca la destrucción de Gabriel Biestro antes de que se den las candidaturas de 2021.

La perredista (aún lo es) Roxana Luna Porquillo se unió al TUCOB (Todos Unidos Contra Biestro), un conjunto de personajes de la escena pública que busca la destrucción de Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local.

Ayer que una agrupación ciudadana decidió interponer una solicitud de juicio político en contra del también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, terminaron por dejar un rastro que conduce a la ex candidata perredista al gobierno de Puebla y filomorenovallista, junto a su hermano, el dirigente perredista Vladimir Luna Porquillo.

En el texto también se menciona a José Juan Espinosa Torres, el incómodo legislador de la Cuarta Transformación que persigue el mismo propósito mediante recursos rudimentarios, como la filtración y campañas negras. Se puede dar por sentado que se trata de una comparsa en esta intentona.

El documento que entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso de Puebla, fechado el 5 de noviembre establece que María del Carmen Sánchez Zamora, Dora Luz Sánchez Valencia, Lorenzo Osorio Machorro y Daniel Meléndez Analco “autorizaron para dichos efectos a las licenciadas en derecho María Dolores Cruz González (...) Mayra Sánchez Sarmiento...”

La primera en ser mencionada en el documento acompaña a Roxana Luna en todo tipo de actividades. En junio de 2017, la representante legal de ese conjunto “ciudadano” preocupado por el desempeño de los legisladores mencionados en el texto, apareció en Tehuacán durante una campaña mediocre llamada #PueblaGritaBasta.

En tanto que Mayra Sánchez Sarmiento es responsable de la cartera de Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos en el comité estatal del PRD que preside el hermano de Roxana, Vladimir Luna Porquillo.

Socorro Quezada, ex compañera de partido de Roxana Luna escribió ayer en su cuenta de Facebook que “ahora veo con pena la forma tan ruin de cómo te prestas a intereses mezquinos para judicializar un asunto político. Qué patética eres”.

La irrupción de Roxana Luna en la escena a través de sus personeras no hace sino acrecentar la lista de personajes en la nómina de quienes han buscado desbarrancar a Biestro por apetitos diversos: José Juan Espinosa para salvar el pellejo por las irregularidades como edil de San Pedro; el resto, por la candidatura en 2021.

Los vasos comunicantes que mantienen el propio JJ con Genoveva Huerta, lideresa del Partido Acción Nacional; ésta con funcionarios de primer nivel de la #4T en Casa Aguayo con la misma consigna confirma que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Y de paso confirma que la máxima del líder moral de todos ellos quedó para mejor ocasión: No mentir, no robar y no traicionar (AMLO, dixit).