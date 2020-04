Debilitan a El Grillo, pero aún hay tarea pendiente

Suman 17 detenidos. El grupo de El Grillo está debilitado, pero no aniquilado. La tarea está lejos de haber sido terminada...

Son un total de 17 los aprehendidos por la Secretaría de Seguridad Pública ; sin embargo, no son todos los que por años acompañaron en la carrera criminal a El Grillo y su padre, Fernando N.

