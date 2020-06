Núcleo de El Loco Téllez, del Arenal a La Purísima y el poder público

El Loco Téllez junto con José Cristian N., alias El Grillo, detenido en junio de 2019, aspiraron a constituir una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Texmelucan y la capital.

El socio de El Loco Téllez estuvo apenas tres meses detenido. Sin recibir sentencia fue liberado y según versiones del mundillo del hampa, pagó tres millones de pesos para evitar ser sometido a proceso por delitos de delincuencia organizada. Del tigre de bengala, su mascota, no se sabe nada.

En una entrevista que Layón había concedido al programa de televisión Parabolica.mx había dicho que no pactaría con delincuentes. Es probable que haya cumplido, pero lo cierto es que tampoco se vio mucha energía para detener la auto promoción y actividad delictiva del ahora detenido.

Sin más información y conocimiento del contexto delictivo nacional y con sólo su intuición delictiva, frustraron ese intento pues en ese periodo la agrupación delictiva liderada por El Mencho (Nemesio Oseguera) estaba concentrada en sofocar una insurrección interna llamada Cártel Nueva Plaza, liderada por un ex jefe de escoltar conocido como El Cholo.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.