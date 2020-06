Protectores de El Loco Téllez en Casa Aguayo

Hombres y mujeres de negocios de San Martín Texmelucan decidieron levantarse de la mesa y abandonar la reunión. Sabían que el gatopardista Márquez podría delatados con El Loco Téllez.

Fue por el rumbo de la colonia Jesús y Don Juan, alrededor de la empresa Rhom and Hass, en donde en octubre del año pasado también fue detenida una jovencita cuya relación con el capo era sentimental, de no más de 22 años de nombre Nelly, quien junto con otros siete forajidos agredieron a elementos uniformados.

Mientras la autoridad construía una narrativa implacable de persecución de grupos delictivos en Texmelucan al menos, no coincidía con la realidad. Téllez, el huachicolero que luego diversificaría su abanico delincuencial, se movía de un lugar a otro sin ser alterado en los más mínimo.

No era una hipótesis derivada de una percepción general de la sociedad texmeluquense, sino de la evidencia palmaria de la que disponían sistemáticamente. Les querían “poner el dedo”, dijo al columnista uno de los asistentes a ese encuentro.

Un morenovallista puro conducía la reunión , que luego se convirtió al servicio de Fernando Manzanilla, cuando éste despachó en esa misma oficina en el interinato y unos meses de la gestión de Miguel Barbosa: José Luis Márquez , ex dirigente del sector popular del PRI.

