Los números que Genoveva Huerta no quiere comprobar

Genoveva Huerta enfrenta reclamos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN por la discrecionalidad con la cual gasta el dinero público del partido.

Un apartado del expediente en el que se solicitan explicar el uso del gasto dice que hay “problemática inherente a los recursos ordinarios federal y local al 31 de diciembre de 2019”, por el que no hay aún claridad.

Consultados, un grupo de destacados liderazgos refirieron que el grupo político del ex gobernador y su operador, imputado de los delitos de extorsión y lavado, “nos dejó una bola de lacras que todavía padecemos y no hemos logrado combatir sus formas torcidas de hacer política”.

Otro que también ha sido consentido por la dirigente panista es Abel Hernández , un panista desde los tiempos de Vicente Fox, que fue particularmente consentido por Eduardo Rivera, ex líder panista y edil de la capital.

La firma consultora, a quien se le atribuye la firma de un contrato para proporcionar “asesoría y consultoría”, ha despertado la sospecha entre los miembros de la Comisión de Fiscalización en el estado , pero también en el Comité Ejecutivo Nacional por la falta de soporte técnico y financiero para ejercer el dinero que llega vía prerrogativas . Entre diferentes liderazgos de Acción Nacional en el estado se tiene la sospecha que entre los grandes beneficiados de esa forma de utilización del dinero son Eduardo Alcántara Montiel, ex aspirante a la dirigencia municipal panista, a quien se le vincula con el diputado federal del Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto.

La dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas deberá explicar las motivaciones que hicieron que ese partido político en Puebla pagara a la empresa consultora RC Consulting and Business Developmen S de RL de CV un total de 4 millones 60 mil pesos.

