PRI en el Congreso, el tamaño sí importa

El diputado sin partido, Jonathan Collantes Cabañas se incorporará formalmente al grupo del PRI. El tricolor superará a Acción Nacional.

Si su capital de votos en julio del año pasado rondó los 300 mil, hoy toma la delantera, rebasando por la derecha al PAN. Y eso, solamente con la suma de un legislador, cuya negociación no ha sido, dicen fuentes cercanas. Fácil ni sencilla.

Otro efecto, es que el PAN, cuya dirigencia estatal, se ha empeñado en una beligerancia pertinaz podrá ser por completo.

El diputado sin partido, ex de Nueva Alianza, Jonathan Collantes Cabañas se incorporará formalmente al grupo legislativo del PRI y, con ello, el tricolor superará en número de integrantes al Partido Acción Nacional.

